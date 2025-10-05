DT de León ya lidia con el temperamento de James Rodríguez: esto reveló tras derrota de León

Ignacio Ambriz dirigió su primer compromiso como entrenador de León es esta segunda etapa con el equipo. En la fecha 12 de la Liga Mexicana los ‘panzas verdes’ cayeron 2-4 en su propia cancha, cuando enfrentaron a Toluca. El entrenador pidió paciencia para empezar a mostrar los buenos resultados y elogió lo realizado por James Rodríguez.

El primer gol de Toluca fue apenas a los 5′ minutos de juego, mostrando así una clara superioridad. James Rodríguez fue el encargado de cobrar un pena máxima sobre el minuto 37′, que pondría la igualdad, sin embargo, los esfuerzos del colombiano en el ataque, no fueron suficientes para que su equipo lograra remontar el compromiso.

James se mostró un poco molesto y frustrado por el resultado a pesar de tratar de sacar al equipo. La definición es uno de los puntos de mejora de los ‘verdes’ al igual que la zona de defensiva que mostro mucha pasividad ante su rival.

¿Qué dijo Ambriz sobre James Rodríguez?

En conferencia de prensa posterior al compromiso Ignacio Ambriz, analizó lo que fue el encuentro ante Toluca y destacó la entrega del jugador cucuteño.

“El rival es el mejor equipo, actual campeón y el líder, con un gran entrenador. Pero creo que mi equipo en lo que yo buscaba trato de tener un poco más de orden, el primer y segundo gol que son de vestuario te mueve todo pero el equipo se asentó y poco a poco fuimos agarrando lo que yo pretendo”, inició explicando el DT de León.

También recalcó los pocos días que lleva de trabajo con León y dejó claro se debe tener calma para obtener los resultados esperados. “Es tener paciencia, es un proceso que en cuatro días no soy mago para dar con lo que pretendo; duele perder, ya que a nadie le gusta perder, pero hay momentos que me dejan tranquilo pensar que viene lo mejor”,

James fue la figura en el ataque del equipo, que siempre busco seguir sumando goles para lograr un buen resultado, pero no se le vio nada contento por esta derrota, ante esto Ambriz resaltó su entrega e indicó que estos resultado se deben manejar con tranquilidad.

“Son palazos en la cabeza, entra la desesperación, pero en el futbol no cabe la desesperación ya que te haces más vulnerable, tienes que tener tranquilidad, pero creo que en esa desesperación de James es entendible, ya que es un tipo que le gusta ganar, pero lo que sí puedo decir es que vamos a trabajar muy bien para mejorar”, mencionó.

También dijo que con otros jugadores ya le han pasado esto tipo de sensaciones tras una derrota y tiene experiencia en el manejo de ellas.

“Me ha pasado con otros. Es simplemente hacer entender al equipo que provecho podemos sacar en todo esto, lo ves en selección y es un poco parecido, no me espanto, le he dado entender lo que yo pretendo, cuando el adversario nos ayude a estorbar y luego armar una red en la que cuidemos aspectos físicos, después le entra la rabieta de decir ‘no ganamos’, pero creo que estamos trabajando”, comentó Ignacio Ambriz.

Con esta derrota León sigue con sigue en la posición 12 del campeonato mexicano, con la misma cantidad de puntos. El siguiente encuentro del equipo será ante Santos el sábado 18 de octubre a las 6:00 P.M (hora Colombia) en el estadio TSM.