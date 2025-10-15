Condenados tres hombres a más de 17 años de prisión por el crimen de una periodista y su hermana

Envigado, Antioquia

Tres hombres fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de la periodista y profesora María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Nohelia Correa, en un ataque sicarial ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado.

Los condenados, identificados como Juan Camilo Carvajal, alias Gafas; Deiby Yulián Posso, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas, alias El Mello, aceptaron los cargos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hombres ingresaron armados a un restaurante del barrio Villagrande, donde las hermanas Correa compartían con una familiar. En el lugar, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de María Victoria, de 70 años, y María Nohelia, de 75. Una tercera hermana, de 73 años, resultó gravemente herida, aunque logró sobrevivir.

Las indagaciones permitieron establecer alias “Gafas” fue quien condujo una de las motocicletas utilizadas en el hecho, mientras que alias “El mello”, quien manejaba otro vehículo, fue el autor material de los disparos.

Los tres hombres fueron capturados el pasado 13 de mayo durante operativos simultáneos en los municipios de Prado, Tolima y en Cali, en un trabajo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional.

El crimen conmocionó a la comunidad de Envigado y al gremio periodístico del departamento, que lamentaron el asesinato de María Victoria Correa, recordada por su trayectoria en medios locales.