La Personería de Medellín formuló Pliego de Cargos contra Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM

Medellín

La personería de Medellín informó que debido a una investigación disciplinaria que adelanta por la firma de un contrato, le formuló pliego de cargos al exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo.

La entidad, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, que la investigación está motivada por presuntas irregularidades en el contrato CRW251772 de 2023, con el cual se contrató la prestación del servicio de vigilancia para el grupo EPM por un valor de $73.744.761.926.

“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de oferta de la empresa Suportuno Servicio Limitada a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades con un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de empresas públicas de Medellín. La conducta que se le endilga al gerente Carrillo Cardoso a título de presunción consiste en interés indebido en la celebración de contratos”, explicó Yenny Teresita Serna, Personera Delegada 20D.

Según la funcionaria, esta situación es calificada como una presunta falta gravísima a título de dolo; además, agregó que el proceso fue remitido al área de decisión disciplinaria para que se surta toda la etapa de juzgamiento. Luego de este trámite enmarcado en el debido proceso, se decidirá si es absuelto o, por el contrario, es objeto de algún tipo de sanción.

Recordemos que Jorge Andrés Carrillo actualmente es el presidente del ISA, donde su nombramiento fue demandado y cuya acción judicial está en proceso.