Daniel Quintero dejó plantadas a más de mil personas en evento en Caucasia y cancela en Apartadó

Medellín, Antioquia

Más de mil personas quedaron esperando en el coliseo cerrado de Caucasia, Antioquia, tras la inasistencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien tenía previsto un acto público en esa subregión del Bajo Cauca.

La cancelación de última hora ocurrió pocas horas después de que Quintero anunciara su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico, donde aspiraba a ser candidato presidencial para 2026.

Además del evento en Caucasia, también fue cancelado el acto político que había convocado para el viernes en Apartadó y la denominada “gran toma de Antioquia”, con la que buscaba fortalecer su presencia en el departamento.

A esta hora miles de personas en Caucacia - Antioquia dicen Quintero Presidente. pic.twitter.com/7Uh5iuQ9An — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

El retiro de la consulta, el argumento de fondo

Quintero argumentó que su renuncia se debía a un cambio de reglas de última hora por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, que —según él— transformaron la consulta en un proceso interpartidista que no garantiza condiciones jurídicas claras.

En su declaración, sostuvo que no había condiciones para continuar y que la modificación le impediría participar en etapas futuras del proyecto progresista rumbo a las elecciones presidenciales.

La renuncia de Quintero se oficializó el mismo día que cientos de simpatizantes se movilizaron en Caucasia, donde esperaban escucharlo, lo que terminó siendo un acto fallido de su aspiración presidencial.