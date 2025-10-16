“La contienda de la segunda vuelta electoral va a ser con un candidato del petrismo”: Andrés Guerra

Andrés Guerra:

El precandidato aseguró que lo más probable es que sea un candidato de izquierda el que vaya a la segunda vuelta: “yo creo que, y lo he insistido mucho, ese porcentaje que va dando es muy claro, 35 % Petro, 35 % lo que hoy se denomina derecha, y creo que hay un 30 % en el centro, y me parece que es fundamental, hoy no hay ningún partido en Colombia, ninguno, que gane solo, y aquí hay que sumar un proceso”.

Guerra también agregó nombres como el de Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Jorge Enrique Robledo y otros candidatos que sienten que el gobierno de Gustavo Petro es una amenaza.

Paloma Valencia:

La precandidata aseguró que, si se logra tener una coalición donde los colombianos sientan que va a ser posible vivir sin miedo, tener ingresos y una estabilidad económica, no va a tener segunda vuelta.

“Una coalición grande del centro hacia la derecha va a terminar ganando en la primera vuelta y devolviéndoles a los colombianos la seguridad. Un gobierno de izquierda es malo, pero un segundo gobierno de izquierda es mortal” afirmó Valencia.

María Fernanda Cabal:

En cuánto a plantearse un panorama de quién será el rival en una segunda vuelta electoral, la precandidata comentó que hay muchos análisis situacionales, pero que tiene la claridad y la certeza que el nivel de destrucción de la calidad de vida por este Gobierno es el peor.

“Para mí es frustrante que un colombiano que es trabajador por naturaleza tenga que ver un presidente que dura tres horas para llegar a la marcha del 20 de julio” comentó.

Paloma Holguín:

Por su parte Holguín comentó que con sus recorridos por el país ha encontrado que hay mucha gente arrepentida de haber votado por Petro, es por eso que está de acuerdo con Paloma Valencia cuando indica que es probable que no haya una segunda vuelta, pero si llega a pasar el escenario de una segunda vuelta sí sería con un candidato del petrismo.

“Necesitamos una plataforma desde la sensatez y que muestre de verdad un plan para transformar el país y eso lo llevamos el corazón de los colombianos, resolvemos esto en la primera vuelta”. Concluyó la precandidata.

