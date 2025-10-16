Miguel Uribe Londoño: qué opinan los precandidatos del CD de su ausencia en la contienda electoral

El pasado mes de agosto, luego del fallecimiento del precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado mientras daba un discurso en la ciudad de Bogotá, se especuló mucho acerca de quién debía ser la persona que reemplazaría su puesto en la contienda electoral, sin embargo, esta incertidumbre duró poco tiempo.

La respuesta a dicha pregunta, llegó en el mismo mes de agosto, cuando Miguel Uribe Londoño, el padre del político asesinado, reveló sus aspiraciones presidenciales, esto con el fin, de continuar el legado de su hijo. En medio de este anuncio, realizado por el político de 72 años, aseguró que era consciente de los riesgos y peligros que enfrentaba al hacer pública su candidatura, pues sabía que se encontraba bajo la mira de “los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo”, pero a pesar de esto, aseguró que no tenía miedo y que no se dejaría intimidar.

Sin embargo, dos meses luego de que anunciara su candidatura, el panorama no ha sido del todo claro, pues desde el equipo del precandidato, han anunciado que no se encuentra participando en foros ni otro tipo de eventos, tales como la gran conversación entre precandidatos del Centro Democrático, organizada por 10 AM de Caracol Radio, el día 16 de octubre.

Por tal razón, se le preguntó a los precandidatos presidenciales del mismo partido político, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia, cuál era su posición respecto a la decisión tomada por Uribe Londoño. Y esto respondieron:

Paola Holguín

Por un lado, la precandidata Paola Holguín, estableció que Uribe Londoño asiste a los foros que son organizados por el Centro Democrático, sin embargo, aseguró que cuando una persona vive las situaciones por las que ha tenido que pasar Londoño, no se deben juzgar ese tipo de decisiones, pues detrás de ellas, hay un proceso que es realmente difícil.

En relación con esto, estableció que era una pena que se perdiera ese tipo de espacios, ya que era una oportunidad para hablar con los ciudadanos y compartir con los demás precandidatos, pues es un lugar óptimo para encontrar coincidencias, diferencias y formas de complementarse.

Paloma Valencia

La postura de Paloma Valencia, radica en que las demás personas no están en una posición moral de juzgar a una persona que ha vivido las situaciones por las que ha pasado Uribe Londoño. Sin embargo, estableció que ese tipo de decisiones, como el no asistir a este tipo de eventos, finalmente al que le hacen daño, es a él, pues las personas pensarán sobre las razones por las cuales toma la decisión de no asistir.

María Fernanda Cabal

La precandidata Cabal estableció que ese tipo de decisiones, usualmente, vienen recomendadas por parte de sus asesores; además, aprovechó para resaltar que ese no era su caso, pues ella no tenía ningún inconveniente de salir con la persona que sea y medirse a la línea política que sea.

Regresando el tema de Uribe Londoño, Cabal estableció que, de una u otra forma, terminaba siendo un rival en la contienda electoral, y al no asistir a los espacios de conversación y debate, estaba perdiendo una oportunidad invaluable. Por tanto, si su decisión correspondía a una sugerencia de sus asesores, no era del todo asertiva.

Andrés Guerra

Por parte de Andrés Guerra, comentó que indiscutiblemente le gustaría que Uribe Londoño se encontrara compartiendo dicho espacio con los demás precandidatos, pues se trataba de una gran oportunidad que les estaban dando los medios, para que se pudiera seguir formando con criterio el relato que se le quería comunicar al país.

Además, aprovecho su intervención para resaltar que estos espacios que fomentaban los medios, eran trascendentales para que Colombia pudiera escuchar todo lo que se ha trabajado desde tiempo atrás.

