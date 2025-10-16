10AM10AM

Año complejo para el Centro Democrático: ¿Cómo están al interior del partido político?

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín hablaron en la gran conversación de 10AM sobre la situación al interior del partido político.

Conversación Con el Centro Democrático

Este año ha sido bastante complejo para el partido Centro Democrático por varios sucesos que los han afectado, uno de ellos el magnicidio de Miguel Uribe el pasado mes de junio y posteriormente el juicio de Álvaro Uribe que ha tenido varios capítulos.

En la Gran Conversación de 10AM las precandidatas Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia hablaron de cómo está la situación al interior del partido.

