“Si yo soy candidata, invito a Fajardo a que hagamos coalición, lo necesitamos”: Paloma Valencia
La precandidata del Centro Democrático le hizo el guiño a Sergio Fajardo para una futura coalición para una plataforma presidencial.
En su participación en el gran reto de elecciones 2026 La Gran Conversación de 10AM de Caracol Radio, la precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Valencia, aseguró que en caso de quedar como candidata de su partido, invitará a Sergio Fajardo para armar coalición.
“Si yo soy candidata invitaría a Fajardo a que hagamos una Coalición, porque yo lo que creo es que necesitamos”, dijo Valencia, quien aseguró que se trata de una posiblidad que se baraja para una plataforma política conjunta con el centro.
La Coalición del centro y la derecha política
En medio de la discusión se planteó por parte de los otros candidatos si es posible hacer coalición con políticos que hayan tenido una trayectoria contraria a los valores de la derecha. Frente a esto, Valencia dijo: “Yo entiendo lo de María Fernanda los que votan deben mirar la trayectoria de lo que dicen y de quienes son”, pero también dijo que lo importante es el futuro del país.
“Es que el país está en otras circunstancias, hay errores que nos trajeron aquí como el acuerdo de Paz de la Habana. Saquemos las matemáticas de lo que sirvió y no sirvió para el futuro”.
Reiteró que esas discusiones ya no tienen sentido, “vamos adelante y pensamos en el futuro por eso para mi caben los que votaron por el Acuerdo de la Habana y los que no. Incluyendo a todos los que se quieran sumar”.
“Una coalición del centro y de la derecha juntas, podrá llevarse la presidencia. Todo va contra la Izquierda. No podemos tener otro gobierno de izquierda, se puede vivir sin miedo”, concluyó Paloma Valencia.