Martes 14 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Flores sobre Armenia en su conmemoración de los 136 años- cortesía Alcaldía de Armenia

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy Armenia, la ciudad milagro de Colombia, cumple 136 años de fundación, durante todo el fin de semana fue de fiestas, conciertos y desfiles y el reinado de la chapolera

A las 10 de la mañana de este martes, en la Parroquia del Espíritu Santo, el obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero celebrará el Te Deum, con el acompañamiento de las principales autoridades político administrativas, donde además entregarán la orden cordón de los Fundadores a Alberto Gómez Mejía fundador del jardín Botánico del Quindío y seguidamente se ofrecerá la ofrenda floral, como tributo a los fundadores de la ciudad

A las 4:00 p.m., en el Concejo de Armenia, tendrá lugar la sesión solemne por el aniversario, y entrega de medallas Jesús María Ocampo, mérito civil y mérito comunitario.

La Alcaldía de Armenia dio a conocer a la ciudadanía que hoy martes no habrá atención al público en las dependencias de la administración central, debido a la aplicación del Decreto 526 de 2025, mediante el cual se modificó de forma temporal la jornada laboral de los servidores públicos.

Según la disposición, la medida no aplica para el Cuerpo Oficial de Bomberos y para los agentes de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

Desde el comité intergremial resaltan que la gente es lo que genera orgullo en el marco del aniversario de Armenia

Este martes 14 de octubre se conmemoran 136 años de fundación de la ciudad por lo que continuamos con la dinámica de consultar a gremios sobre que los hacen sentir orgullosos y que no tanto.

El director del comité intergremial del Quindío, Juan David Pachón afirmó que lo hace sentir muy orgulloso la gente y su capacidad para sobresalir de las dificultades como es el terremoto del año 1999.

Destacó que es muy valioso la capacidad de los armenios por sacar adelante sus empresas y fortalecer el tejido empresarial de la ciudad.

Sobre lo que no lo hace sentir orgulloso, reconoció que tiene que ver con la cultura ciudadana y calidez humana que debe ser recuperada en simples actos como dar la vía.

Anoche en la plaza de Bolívar, Karim Sirlene Yela Gómez, de la comuna 9 fue coronada como nueva Reina Chapolera y representará a Armenia en el reinado departamental del Café

Sin embargo, el dato curioso y vergonzoso lo protagonizó un habitante en condición de calle que se subió a la tarima principal donde se llevó a cabo la ceremonia de elección y coronación del Reinado de la Chapolera y desfiló por la pasarela en medio de algunas risas, la confusión y la lentitud en la respuesta de las autoridades

El habitante de la calle desfiló por la pasarela por un par de minutos, ante el llamado de los presentadores llegó la policía y el habitante descendió de la tarima y se fue como si nada, en redes sociales ciudadanos lamentaron el hecho que evidencia la problemática de habitantes de calle que tiene la ciudad

En medio de las fiestas aniversarias de Armenia el gran lunar de la celebración fue el denominado superconcierto el pasado sábado en el estadio Centenario, esto debido a los problemas de sonido que obligaron al cantante Victor Manuelle a no terminar su presentación. Además, los ciudadanos rechazaron que el ingreso gratuito solo fue en la tribuna oriental ya que en gramilla no se permitió sino el ingreso para personas en palcos

El otro lunar fueron las riñas, en Armenia cuatro policías resultaron heridos en medio de dos riñas que se presentaron en una carpa rumbera y en la plaza de Bolívar

La Policía Quindío en desarrollo de actividades preventivas en eventos de asistencia masiva, capturó a dos hombres de 24 y 32 años de edad respectivamente, quienes se encontraban en medio de una riña al norte de la ciudad.

Este hecho se presentó en la noche del sábado 11 de octubre sobre la avenida 19 con calle 33 norte en Armenia, cuando uniformados se encontraban de servicio de apoyo a las fiestas aniversarias y son requeridos por personal de logística del evento, quienes informan que dos personas se encontraban en alto grado de exaltación intentando ingresar al establecimiento, siendo abordados por los policías quienes son recibidos con golpes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció la agresión con objetos contundentes a tres uniformados y a dos personas de logística, quienes fueron trasladados a centro médico para su valoración.

Y el mismo hecho se volvió a presentar el domingo en la noche donde la policía capturó a un hombre de 26 años de edad, quien agredió a un funcionario en inmediaciones de la plaza de Bolívar

Este hecho se presentó sobre la carrera 13 con calle 19 filtro 1, momentos en que el uniformado se encontraba de servicio de apoyo a las fiestas aniversarias, y teniendo en cuenta la aglomeración de personas, no se permitió el ingreso de más asistentes; es allí, donde este ciudadano se exalta y ocasiona lesión en el rostro del policial con golpe contundente.

Por lo anterior, el uniformado fue trasladado a centro médico para su valoración; por otra parte, el hombre sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.

Desafortunadamente en la noche del domingo 12 de octubre en la plaza de Bolívar cuando se desarrollaba un concierto en el marco de las fiestas de Armenia se presentó otra riña que involucró incluso mujeres, así quedó evidenciado en videos de ciudadano en redes sociales, por fortuna la situación no pasó a mayores.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra funcionarios del ministerio de transporte por presunto incumplimiento en la implementación del sistema de transporte público en Armenia.

Según la información de la Procuraduría Segunda delegada para la Contratación Estatal los desembolsos para la ejecución del proyecto no se habrían realizado de conformidad con los montos, plazos y condiciones exigidos.

El ente de control también indaga las actuaciones adelantadas por la Alcaldía de Armenia con la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria, acordada en el convenio de cofinanciación.

Finalmente, la Procuraduría busca establecer la existencia de posibles deficiencias en las labores de seguimiento del avance del proyecto y cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte.

La empresa Amable es la responsable de ejecutar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para Armenia, SETP,

El gerente de Amable James Castaño indicó “esta actuación de la Procuraduría es producto de la auditoría de la Contraloría General de la República en la vigencia anterior, daremos todas las explicaciones respecto a las complejidades presentadas a lo largo de todos estos años, a la fecha tenemos implantado un plan de transición el que nos permita dicha operación de manera gradual”

En Armenia la policía inició la investigación contra un uniformado que amenazó a un abogado con la frase “si usted me hace echar yo lo pelo” la víctima de la amenaza anunció demandas.

Diego León, el abogado víctima de la amenaza del policía en diálogo con Caracol Radio Armenia, confirmó que hoy instaurará la denuncia penal y disciplinaria contra el uniformado, no solo por la amenaza directa sino porque le impuso un comparendo por violencia contra servidor público cuando claramente el fue el agredido verbalmente y amenazado, además porque demostró que no podía realizar la inmovilización del vehículo que era el procedimiento que estaba realizando

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta, fue claro en rechazar este tipo de comportamientos que no representa a la mayoría de los que hacen parte de la institución y por eso se inicia una investigación interna disciplinaria, resaltó que el policía involucrado solo llevaba un mes en el departamento.

Como Jonathan David Ocampo Marulanda de 22 años de edad, fue identificada la persona que el 11 de octubre del 2025, fue asesinada con arma de fuego en la vereda La Australia, zona rural del municipio de Quimbaya

Según la Policía la víctima del ataque sicarial era conocido con el alias “Magimbo” de la estructura delincuencial “Los Chukis” y presenta antecedentes por los delitos de tentativa de homicidio.

Por fin llegaron a la ciudad de Armenia y la sede del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad, una máquina extintora y un carro cisterna que era una necesidad sentida del organismo de socorro para atender emergencias en especial incendios.

Esta semana los vehículos serán matriculados y asegurados para que prontamente entren en funcionamiento en la capital del Quindío.

Se trata de una máquina extintora con capacidad de mil galones y un carro cisterna con capacidad de 3 mil galones, adquiridos con una inversión cercana a los 6.600 millones de pesos, entregó la Alcaldía de Armenia al Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, para modernizar la infraestructura de atención de emergencias y garantizar la protección de la comunidad a través de equipos con altos estándares internacionales.

Con el fin de ayudar a las familias afectadas en un incendio ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio La Isabela, de Montenegro, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo entregaron kits de cocina, elementos de aseo personal, colchonetas, tejas y amarras a los damnificados.

Aunque no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas, si se reportó el fallecimiento de un felino y el rescate de un canino, 13 habitantes que residían en las viviendas afectadas perdieron sus pertenencias luego de que las llamas consumieran por completo su hogar,

En la plaza de Bolívar de Armenia se llevó a cabo el reconocimiento a los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía, En el marco del Veterano de Colombia, que gracias a la Ley 1979 de 2019 y se conmemora el 10 de octubre

En noticias políticas, Estamos a menos de 15 días de la consulta popular del pacto histórico donde elegirán el candidato a la presidencia, desde Armenia El precandidato presidencial Daniel Quintero dijo que él representa la continuidad y el respaldo del legado del presidente Petro

Por su parte Jorge Enrique Robledo desde Armenia ratifico su aspiración nuevamente al senado de la república en una alianza entre el nuevo liberalismo, el Mira, y el movimiento del precandidato presidencial Sergio Fajardo, el ex senador cuestionó el trabajo del presidente Gustavo Petro y la terna presentada para la consulta del 26 de octubre

En el Quindío hay inscritas 100 listas para las elecciones de los consejos de juventud, las autoridades sostienen que están dadas todas las garantías de seguridad

El próximo domingo 19 de octubre se llevarán a cabo las elecciones donde los jóvenes entre los 14 y 18 años podrán votarpor quienes representarán a las juventudes ante las autoridades territoriales.

El registrador delegado y del municipio de Montenegro, Jorge Iván Puerta afirmó que son 409 candidatos y que están inscritas 100 listas donde están las listas independientes, las organizaciones con reconocimiento jurídico y los partidos y movimientos políticos.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez resaltó que están dadas todas las garantías para el desarrollo de las elecciones. Fue enfático en afirmar que el Quindío no tiene ninguna alerta como se ha registrado en otras regiones del país, sin embargo, establecerán el dispositivo de seguridad pertinente para garantizar el orden público.

Empresas Públicas de Armenia anunció que avanzan satisfactoriamente las obras en la calle segunda norte

Y es que el pasado lunes 22 de septiembre iniciaron las obras de alcantarillado en el sector de la calle segunda norte de la ciudad que generó polémica por las afectaciones para el sector residencial y comercial.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez informó que avanzan las obras en el sector y que vienen trabajando de lunes a sábado desmintiendo la información de redes sociales relacionada con que no hay trabajos en la zona.

Enfatizó en que todo está proyectado en finalizar en el cronograma establecido que son cuatro meses de ejecución recordando que de la 19 hasta la 18 son dos meses y después desde ahí hasta la carrera 15 son dos meses, pero cerrando solo por cuadras para no establecer un cierre total.

Isabela Mejía Villegas del departamento del Quindío, nueva Reina Nacional Juvenil del Sanjuanero Huilense, fue coronada en el Festival folklórico juvenil nacional de Sanjuanero que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva en el Huila el domingo 12 de octubre.

La universidad del Quindío eligió rey de la identidad uniquindiana, se trata de Mauricio Giraldo Orozco, estudiante del programa de Gerontología de la Facultad de Ciencias de Salud

Café Quindío llegará a Estados Unidos, precisamente a los almacenes Walmart que cuenta con gran presencia en el país norteamericano.

En deportes, Caciques del Quindío se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol de salón luego de empatar 0 a 0 con Jogo Bonito de Ibagué pero ganar la serie 6 A 4, ahora enfrentará a

Mientras que las chicas de Caciques del Quindío ganaron el partido de ida de la final de la liga de futbol de salón femenina al derrotar como visitante 4 a 3 a Cristancho en Santander, el partido de vuelta de la final será el sábado 18 de octubre a las 8 de la noche en el coliseo del municipio de Circasia.

De otro lado, El judo visual del Quindío cerró con éxito su participación en los Juegos Nacionales de la Federación de Deportes de Discapacidad Visual realizados en Itagüí, Antioquia logrando seis medallas en total, dos oros y cuatro bronces

Las preseas doradas fueron ganadas por Andrea Orozco en la categoría femenina individual de menos de 52 kilogramos y por Jonathan Velasco en la masculina individual de menos de 60 kilogramos.

Por su parte, Lina Arbeláez y Cristian Orozco se alzaron con bronces en las categorías de menos de 70 y 73 kilogramos, respectivamente. Además, la delegación obtuvo otra medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos categoría unificada, integrada por Jonathan Velasco, Andrea Orozco, Lina Arbeláez y Cristian Orozco