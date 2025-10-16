Independiente Medellín vs. Fortaleza por el liderato en Liga: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Fortaleza atraviesa por un extraordinario semestre en la Liga Colombiana 2025-2, ya que está muy cerca de conseguir la clasificación anticipada desde la tercera posición, con 28 puntos, a tres de Bucaramanga, que es líder. Además, únicamente suma una derrota en la competencia y tiene opciones de luchar por el punto invisible para los cuadrangulares finales.

Sin embargo, Independiente Medellín, su rival de la fecha 16, también se ubica en la zona alta de la tabla de posiciones con 27 unidades, producto de 8 victorias, 7 empates y 3 derrotas.

Medellín vs. Fortaleza: Previa

Nueve años y cinco meses es el tiempo que ha pasado desde la última victoria de ‘El Poderoso’ sobre Fortaleza en Liga, cuando lo derrotó 3-0, en Medellín. No obstante, ambos clubes se enfrentaron por los octavos de final de Copa Colombia este año, y los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo se impusieron 2-1 en la capital de Antioquia tras el 0-0 en Bogotá.

Fecha, hora y dónde seguir Medellín-Fortaleza

El compromiso de apertura por la fecha 16 de la Liga Colombiana iniciará el viernes 17 de octubre a partir de las 6:30 pm en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

La transmisión del partido entre ‘Los Amix’ y ‘El Poderoso de la Montaña’ se podrá seguir a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como las novedades y cobertura en vivo, en el portal web de caracol.com.co.