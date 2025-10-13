Tabla de goleadores de la Liga Colombiana-II: Pocos jugadores de los equipos grandes en el listado

A falta de cinco fechas para definir los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana II, comienzan a destacarse nuevos goleadores en el torneo. De la lista del primer semestre ya no aparecen nombres como Hugo Rodallega (Santa Fe), Dayro Moreno (Once Caldas), Gonzalo Lencina (Tolima), Edwin Cardona (Nacional) y Leonardo Castro (Millonarios), quienes cedieron su lugar a nuevas figuras provenientes de clubes distintos, que vienen sorprendiendo por su efectividad frente al arco durante las 15 jornadas disputadas.

Parcialmente la zona de clasificación se encuentra de la siguiente manera: Atlético Bucaramanga recuperó el liderato y quedó con 30 puntos (le falta uno punto para clasificar), seguido de Junior con 28, Fortaleza con 25, Atlético Nacional e Independiente Medellín con 24, Tolima con 23, Llaneros con 22 y en el último lugar está Independiente Santa Fe con 20, los mismos que tiene Deportivo Cali, quien es noveno.

Cabe mencionar que si Cali gana su próximo ante Nacional, lograría entrar a los ocho mejores sustituyendo al conjunto bogotano, sin embargo al León aún le falta por disputar un partido frente al Medellín para estar al día en la Liga Colombiana, ya que fue aplazado por el concierto de Silvestre Dangond que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

Tabla de Goleadores de la Liga Colombiana 2025 II

El que lidera la tabla de goleadores del segundo semestre de la Liga Colombiana es el jugador de Alianza, Carlos Lucumí, quien ha marcado 8 goles en 11 partidos, seguido de Luciano Pons del Atlético Bucaramanga, quien registra la misma cantidad de anotaciones que Lucumí, la diferencia es que el argentino ha disputado 13 compromisos.