Icetex realiza Feria de Oportunidades con atención personalizada en Cartagena

Cartagena

El ICETEX llega a la capital de Bolívar con acompañamiento personalizado y asesoría a las y los jóvenes que transitan su vida universitaria o van a vivir esta experiencia. Esta orientación y asesoría llega también con soluciones de cartera para los beneficiarios que estudiaron con crédito de la entidad y presentan dificultades para estar al día en sus pagos.

Se trata de la Feria de Oportunidades del ICETEX, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en Cartagena, específicamente en el aula múltiple del Colegio del INEM, ubicado en la Avenida del Bosque, trasversal 54.

“A través de las Ferias de Oportunidades estamos llegando a todos los territorios del país, para estar cerca de los estudiantes colombianos, brindando asesoría antes, durante y después del proceso de financiación, para garantizar su ingreso, permanencia, graduación y un óptimo desempeño laboral”, aseguró sobre este encuentro el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo.

En horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. durante los dos días de actividad, la feria desarrollará varios espacios, como el que llevará a cabo Comunidad ICETEX y en el que se acompañará a las y los asistentes con una oferta de orientación con propósito y proyecto de vida a través de experiencias innovadoras. En estos espacios de guía, las personas podrán adquirir herramientas básicas para la construcción de su proyecto personal. Igualmente brindarán orientación frente a las diferentes oportunidades de formación en conjunto con las universidades para desarrollar este programa académico.

Los talleres de orientación con propósito y proyecto de vida, educación financiera y la oferta general que se tiene con los diferentes aliados para la formación complementaria, serán también parte de la oferta integral que lleva Comunidad ICETEX a una de las ferias educativas más importantes del país.

También se brindarán oportunidades para normalizar la cartera

Dentro de las actividades, el equipo asesor del ICETEX atenderá cada beneficiario que visite la feria para escucharlo y llegar juntos a soluciones que permitan normalizar la cartera y ponerse al día con su pago, como beneficio recibirán la condonación de hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y de mora.

ICETEX en Bolívar

En el departamento, 51.090 personas son beneficiarios activos del ICETEX, 26.455 de ellos a través de los fondos que administra la entidad y que brindan crédito condonable o de carácter subsidiado. 24.595 bolivarenses tienen crédito reembolsable con el que estudian o culminaron recientemente sus estudios, ya sea para programas en el país o en el exterior; y 40 personas tienen beca internacional o estudia con un programa de movilidad internacional…

Cartagena, con presencia destacada de los servicios del ICETEX

Por su parte, en la capital de Bolívar, 29.428 cartageneros son beneficiarios activos del ICETEX: 15.660 con crédito condonable (a través de los fondos administrados por el Instituto), 13.735 con crédito reembolsable y 33 con beca internacional o programas de movilidad.