Juvinao advierte que presidente de Icetex entregaría contrato a dedo por 18 mil millones de pesos

Colombia

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, denunció que el presidente del Icetex, Alvaro Urquijo, estaría buscando entregar ‘a dedo’ un contrato por 18 mil millones de pesos, para el desarrollo de una aplicación móvil.

“Tenemos la información de que esta semana el presidente Álvaro Urquijo estaría intentando entregar a dedo un contrato por 18 mil millones de pesos, ojo, para desarrollar una app”.

#POLÍTICA La representante a la Cámara, Catherine Juvinao (@CathyJuvinao), denunció que el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, buscaría entregar un contrato ‘a dedo’ por 18 mil millones de pesos para el desarrollo de una aplicación móvil.



Según dijo la congresista, el precio… pic.twitter.com/Ub3K3K04jj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

De acuerdo con la congresista, el precio real para el desarrollo de dicha herramienta sería de cerca de 600 millones de pesos y así mismo, advierte que el Icetex no abrió una licitación pública para recibir propuestas.

“Icetex ni siquiera abrió una invitación pública para recibir propuestas de diversas empresas y oferentes. Ojo, simplemente publicó una solicitud de cotización el día miércoles 30 de julio, la cual cerraron el lunes 4 de agosto. Muy poquito tiempo, pero además con el fin de semana atravesado, así como para que nadie se dé cuenta”.

Sumado a esto, señaló Juvinao que el “anexo técnico” evidencia múltiples inconsistencias técnicas graves que asegura incluso, podrían ir en detrimento de la institución.

Agregó la representante a la Cámara que “la primera irregularidad que estarían a punto de cometer es el contrato de esta app” y alertó que “hay mucho más” en relación con la gestión del Icetex.