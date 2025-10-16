Hernán Torres fue contundente y explicó las razones de la derrota de Millonarios en Pereira

Millonarios perdió 2-3 en su vista a Pereira, por el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana, que se diputó en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Desperdiciando una gran oportunidad de meterse a la pelea por en cupo dentro del grupo de los ocho.

Los matecañas lograron obtener un triunfo, tras siete fechas consecutivas por Liga sin poder ganar. A pesar de que Millonarios inició ganando el encuentro y jugó 20 minutos muy buenos en el ataque, no lograron mantener el resultado y carecieron de jerarquía ante Deportivo Pereira.

Torres sobre lo que se avecina para Millonarios

Con este resultado, el equipo embajador complicó aún más su paso a los cuadrangulares finales, ya que se quedan en la posición 15 con 17 unidades. Ante este panorama, Hernán Torres, DT de Millonarios, comenzó diciendo en la conferencia de prensa.

“Bueno, todavía quedan quince puntos en disputa, decir que se acabaron las posibilidades, no. Pero sí tenemos que entender que esta clase de partidos no se pueden perder. No podemos, tenemos que tratar de conseguir los tres puntos, pero seguimos luchando mientras haya vida”, mencionó Torres.

Al preguntar por las sensaciones de la derrota ante Pereira, el entrenador de Millonarios afirmó. “Pienso que a veces nos pasamos de actitud. Íbamos ganando uno a cero y parecía que estábamos perdiendo. Siempre hay ansiedad. La actitud, nos pasamos de revoluciones y tenemos que tener equilibrio y jerarquía, hay que manejarlo con inteligencia. Vamos ganando y nos ponemos nerviosos”.

Sobre la irregularidad del equipo: “Nos ha costado, eso no es secreto, no hay con qué refutarlo. Ganamos en casa y perdemos de visitantes. En casa, dos partidos seguidos y trabajados para lograrlos. Lo primordial son los errores que cometemos, son errores que entregamos y el fútbol cobra. Seguir mejorando y equivocarnos lo menos posible”.

Ante las críticas por falta de jerarquía en el terreno de juego de un equipo como Millonarios, que venía siendo protagonista en los recientes torneos colombianos y ahora sé le complica mucho consolidar una victoria, el tolimense comentó.

“Yo no estoy de acuerdo, yo no digo que falta jerarquía. El partido pasado lo ganamos de jerarquía, de verraquera, no de fútbol. Sí, tuvo jerarquía el equipo... Jerarquía tuvo contra Fortaleza al que le ganamos. En el partido de hoy nos faltó calmar la ansiedad. Estoy diciendo que nos pasamos en revoluciones, en la actitud. El rival es un equipo bien trabajado y nos cobró los errores. Son momentos y situaciones que no sabemos manejar, cuando tenemos la pelota no tenemos problemas y cuando la perdemos tenemos problemas. Pero a veces nos aceleramos. Yo nunca voy a decir que mi equipo no tiene jerarquía”.

