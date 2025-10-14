¡Vuelve David Mackalister Silva! Millonarios recupera a su capitán

Millonarios recibió una gran noticia para su duelo clave de este miércoles ante el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Después de ocho meses, recupera a su ídolo y capitán David Mackalister Silva.

Macka encabeza la nómina de 20 jugadores convocados para el duelo por la fecha 15 del presente campeonato. El volante bogotano ingresa al grupo de viajeros en lugar del brasileño Bruno Sávio.

Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún.



Estos son nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar mañana al Deportivo Pereira.

La emoción de Mackalister

A través de sus redes sociales, el volante bogotano publicó un emotivo video por su regreso a las canchas: “Hubo un momento en el que todo se detuvo, el silencio de saber que algo no estaba bien y que todo podía acabar. Me costó asimilarlo, me pregunté mil veces ¿Por qué a mí?, pero con el tiempo y la fe puesta en Dios entendí que no era el final, sino el comienzo de otro capítulo, otro de tantos que ya hemos vivido".

Y concluyó: “Y cuando todo empezaba a brillar de nuevo, la oscuridad volvió a alcanzarme, sentí que tanto esfuerzo se desvanecía, que tenía que empezar de ceros, pero entre cicatrices y silencios, entendí que la verdadera fuerza está en levantarse, incluso cuando nadie más cree que lo puedes y hacer, y hacerlo por quienes más amas. Hoy miro atrás y agradezco lo que está lesión me quitó, y aunque la noche parezca interminable, siempre saldrá el sol. Porque al final, todo pasa”.

¿Qué le pasó a Mackalister Silva?

El pasado 11 de febrero, en el empate 2-2 ante Llaneros en Villavicencio, David Mackalister Silva anotó el segundo gol de Millonarios, en el momento que marcó sintió una molestia en la rodilla. En el parte médico se notificó que se trataba de un esguince de ligamento colateral junto a una lesión de menisco.

Macka se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda, en la cual se le realizó una sutura. El volante tuvo tan mala fortuna, que volvió a romperse dicha sutura, lo que terminó retrasando su recuperación.

Partido clave para Millonarios

El equipo bogotano se encuentra obligado a ganar en el estadio Hernán Ramírez Villegas para llegar a 20 puntos y quedar muy cerca del grupo de los ocho mejores. El juego entre Deportivo Pereira y Millonarios dará inicio a las 6:20PM.