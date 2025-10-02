¿Cómo es el proceso de permisos para la realización de eventos en Bogotá?

Bogotá D.C

Luego de la polémica por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar el pasado 27 de septiembre en el escenario Vive Claro en Bogotá, el Distrito y la empresa organizadora , Ocesa, han estado en un rifi rafe.

Por un lado, la Alcaldía aseguró que los papeles no fueron entregados a tiempo con las recomendaciones que les hicieron desde el Instituto de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) con respecto a la infraestructura de las tribunas.

Por su parte, Ocesa ha argumentado que el sistema de gestión de permisos para eventos en Bogotá está “obsoleto” y que se entregaron los documentos.

De ahí que ahora los ojos estén puestos en los próximos conciertos en la capital del país; entre esos el de Luis Alfonso, Guns N Roses, Salsa Al Parque y demás.

¿Cómo se radican los permisos para la realización de eventos?

Las empresas organizadoras de eventos al momento anunciar la realización de un concierto o de un festival deben radicar la solicitud, con días o hasta meses de anterioridad, ante el SUGA (Sistema Único de Gestión para la Autorización de Actividades de Aglomeración de Público) y también ante la entidad pertinente dónde será el escenario.

En el portal de SUGA, se podrá definir e identificar el tipo de complejidad de su evento y diligenciar el formulario respectivo. El día que se radica el trámite, cuenta como día cero y el día que se realiza el evento es el día 16.

Los primeros tres días, luego de la radicación del trámite, se emiten los conceptos técnicos de las entidades. El cuarto día el SUGA publica ya sea la resolución de aprobación o de negación.

En caso de que sea de negación, la organizadora de eventos tiene 8 días (del día 5 al día 12) para que se hagan las correcciones o se tomen en cuenta las recomendaciones que impartió el SUGA a los conceptos técnicos, para garantizar la seguridad del evento.

Una vez se hagan esas correcciones, la entidades distritales deben volver a revisarlas para confirmar la información y decidir si se realiza o no el evento.

La aprobación impartida por el SUGA puede llegar hasta el mismo día que se realiza el evento.

Alcaldía de Galán propone cambio de tiempos en el proceso

Debido a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá el pasado 27 de septiembre en el escenario Vive Claro, la Alcaldía propuso cambiar el proceso del SUGA para evitar estas situaciones que no solo afectan a las empresas, sino al Distrito y a los espectadores.

“Nosotros ya tomamos la decisión de una modificación de esos tiempos del SUGA, que vamos a tramitar para que los eventos tengan que estar con permiso definido, sí o no, 5 días antes de su realización“, afirmó Galán.

Esta modificación puede tardar hasta un mes en adaptarse y concretarse.

“La modificación del decreto SUGA ya está en comentarios de las entidades. Posteriormente haremos unas reuniones de socialización con los empresarios para que nos puedan retroalimentar y ahí ya será expedida. Esperamos que de aquí a un mes podamos tener el nuevo decreto SUGA que rija los eventos en la ciudad”, anunció el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Sin embargo, las autoridades distritales hacen un llamado a los organizadores de eventos y conciertos para que radiquen los permisos con tiempo para evitar contratiempos e incertidumbre.