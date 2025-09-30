Alcalde Galán revisará documentación de próximos conciertos en Bogotá

Colombia.

Tras la reciente polémica por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar el pasado sábado y las inquietudes que se han venido presentando por los conciertos que se aproximan, entre ellos, el de Guns N’ Roses, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán detalló que como ya lo habían anunciado desde Vive Claro y OCESA, sí fue por fallas en la documentación ya que esta, no fue presentada a tiempo.

“Muchas veces, actores dedicados a este tipo de eventos, presentan la documentación incompleta simplemente para cumplir la fecha de los 9 días previos a la realización del evento, para después, ponerse las pilas en radicar los documentos en la etapa de subsanación”. Detalló el alcalde Galán.

Además, el alcalde afirmó que entrará a revisar cómo está la documentación para los próximos conciertos en la capital: “Voy a recibir un informe de los eventos que se realizarán estos días o que están proyectados para evaluar, desde el punto de vista del SUGA, si cumplen o no cumplen, si radicaron a tiempo, si tienen los documentos completos o no y si de esa forma podemos avanzar en en que se puedan realizar los eventos”.

En lo que respecta al concierto de los Guns N’ Roses, que sería el 7 de octubre, OCESA afirmó que ya se tuvo una reunión con el IDIGER, la Personería y demás entidades. La entidad señaló que los documentos ya fueron radicados, que se llegó al acuerdo de ser más agiles con la revisión de estos y que se espera que entre hoy y mañana les den el aval para el desarrollo de este concierto.