¿Dónde habrá cortes de luz en Barranquilla y municipios este viernes? Revisa los sectores afectados

En el marco de su plan de mejoras en la calidad del servicio de energía, la empresa Air-e, actualmente intervenida, anunció que este viernes 17 de octubre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que implicarán suspensiones programadas del servicio eléctrico en varios sectores de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Municipios con cortes programados

En Puerto Colombia, se reemplazará un poste en la calle 8 con carrera 13, en el corregimiento de Salgar, lo que generará una interrupción del servicio desde las 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m. En el municipio de Sabanalarga, se realizará el cambio de otro poste en la zona urbana y rural de los corregimientos de Molinero, Isabel López, Colombia y La Peña, con corte de energía entre 8:45 a.m. y 4:00 p.m.

En Repelón, el corregimiento de Rotinet será intervenido con trabajos eléctricos que afectarán la zona urbana, rural y sectores aledaños a la vía Rotinet–Cordialidad, con interrupción entre las 8:45 a.m. y 11:00 a.m. Por su parte, en Luruaco, el corregimiento de Arroyo de Piedra tendrá corte de energía por cambio de poste de 9:10 a.m. a 3:50 p.m.

Maniobras eléctricas también en Barranquilla

En Barranquilla, la empresa ejecutará maniobras eléctricas con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio en algunos barrios clave. En el sector de Olaya, habrá interrupción entre las 8:10 a.m. y 10:00 a.m., y luego, entre 12:10 p.m. y 1:55 p.m., en la calle 70B con carrera 32.

En Nueva Granada, se realizarán trabajos en la calle 61 con carrera 31, desde las 10:10 a.m. hasta las 12:00 p.m. Mientras tanto, en el barrio Recreo, las adecuaciones técnicas se dividirán en dos horarios: de 9:05 a.m. a 12:22 p.m. en la calle 57 con carrera 37, y de 2:37 p.m. a 5:54 p.m. en la carrera 38 con calle 54.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones durante las horas del corte, incluyendo la desconexión de electrodomésticos para evitar daños por variaciones en el suministro eléctrico.