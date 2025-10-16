¿Dónde habrá cortes de luz en Barranquilla y municipios este viernes? Revisa los sectores afectados
Además de Barranquilla, se realizarán trabajos en algunos municipios del departamento.
En el marco de su plan de mejoras en la calidad del servicio de energía, la empresa Air-e, actualmente intervenida, anunció que este viernes 17 de octubre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo que implicarán suspensiones programadas del servicio eléctrico en varios sectores de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Municipios con cortes programados
En Puerto Colombia, se reemplazará un poste en la calle 8 con carrera 13, en el corregimiento de Salgar, lo que generará una interrupción del servicio desde las 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m. En el municipio de Sabanalarga, se realizará el cambio de otro poste en la zona urbana y rural de los corregimientos de Molinero, Isabel López, Colombia y La Peña, con corte de energía entre 8:45 a.m. y 4:00 p.m.
Más información
En Repelón, el corregimiento de Rotinet será intervenido con trabajos eléctricos que afectarán la zona urbana, rural y sectores aledaños a la vía Rotinet–Cordialidad, con interrupción entre las 8:45 a.m. y 11:00 a.m. Por su parte, en Luruaco, el corregimiento de Arroyo de Piedra tendrá corte de energía por cambio de poste de 9:10 a.m. a 3:50 p.m.
Maniobras eléctricas también en Barranquilla
En Barranquilla, la empresa ejecutará maniobras eléctricas con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio en algunos barrios clave. En el sector de Olaya, habrá interrupción entre las 8:10 a.m. y 10:00 a.m., y luego, entre 12:10 p.m. y 1:55 p.m., en la calle 70B con carrera 32.
En Nueva Granada, se realizarán trabajos en la calle 61 con carrera 31, desde las 10:10 a.m. hasta las 12:00 p.m. Mientras tanto, en el barrio Recreo, las adecuaciones técnicas se dividirán en dos horarios: de 9:05 a.m. a 12:22 p.m. en la calle 57 con carrera 37, y de 2:37 p.m. a 5:54 p.m. en la carrera 38 con calle 54.
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones durante las horas del corte, incluyendo la desconexión de electrodomésticos para evitar daños por variaciones en el suministro eléctrico.