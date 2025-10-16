Diputada del Atlántico pide que publique el cartel de los feminicidas más buscados

La nueva ruta busca ofrecer apoyo integral a las víctimas de violencia de género en La Perla de Boyacá, en medio de un preocupante aumento de feminicidios en la región.

La diputada Alejandra Moreno hizo un llamado urgente a la Fiscalía, la Policía y la Gobernación del Atlántico para que se publique un cartel con los rostros y nombres de los feminicidas más buscados del departamento, acompañado de una recompensa económica para quienes entreguen información veraz sobre su paradero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Estoy solicitando a la Policía, a la Fiscalía y a la Gobernación del Atlántico unir fuerzas y sacar el cartel de los feminicidas más buscados. Hoy, el departamento del Atlántico llegó a una cifra de 44 mujeres asesinadas, de las cuales 7 han sido tipificadas como feminicidios", dijo.

“El año pasado cerramos con 77 mujeres asesinadas”

La diputada recordó que el 2024 fueron 77 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico y “actualmente, hay varios feminicidas identificados con órdenes de captura que siguen libres. Y es por eso que no podemos ser tolerantes con esta violencia. Si las instituciones se unen, esto es posible, porque un cartel de recompensa va a motivar a que la comunidad denuncie y logremos —bueno, que las autoridades logren— capturar a estos feminicidas”, manifestó la diputada.

Moreno también alertó sobre el riesgo en el que se encuentran muchas mujeres que ya cuentan con medidas de protección. Según indicó, más de 2.000 mujeres en el Atlántico tienen este tipo de medidas, mientras que los fiscales manejan más de 1.000 casos activos. A pesar de que en algunos de ellos existen órdenes de captura vigentes, los agresores aún están en libertad. “En este momento en el departamento tenemos más de 2.000 mujeres con medida de protección. Los fiscales tienen más de 1.000 casos en carpetas, con diferentes situaciones ya identificadas. Y a eso se suman los casos que ya han pasado por juicio y que tienen orden de captura, pero no están bajo privación de la libertad”, advirtió.