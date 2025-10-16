Definido el rival del Deportivo Cali en la final de la Copa Libertadores femenina: Día y hora

Las jugadoras del Cali celebran la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina / Deportivo Cali.

Deportivo Cali se clasificó por primera vez en la historia a la final de una Copa Libertadores femenina. El equipo vallecaucano se impuso en los lanzamientos desde el punto penalti 4-5 a Colo Colo de Chile, tras empatar 0-0 a lo largo de los 90 minutos.

El equipo vallecaucano se estará enfrentando en la final del certamen al Corinthians de Brasil, vigente campeón de la competencia y quien accedió hasta estancia también en los lanzamientos desde el punto penalti, tras empatar con Ferroviaria.

El juego entre brasileñas terminó empatado 1-1. Por Corinthians marcó Mariza; mientras que Andressa Pereira igualó las acciones en el cierre del encuentro. En los lanzamientos desde el punto blanco, el Timao se impuso 6-5.

¿Cuándo será la final?

La final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Corinthians se disputará el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Florencio Sola. El juego dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana y podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

Corinthians buscará este sábado ampliar su palmarés como más ganador del torneo, a la fecha suma 5 títulos. Cali, por su parte, busca ser el segundo equipo colombiano en ganar el torneo. Atlético Huila es el único campeón a la fecha; mientras que Santa Fe ha sido dos veces finalista.