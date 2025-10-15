Alberto Gamero tras perder con Nacional en el clásico por Liga: “Me gustó querer ganar el partido”

¡Continúan las emociones del fútbol colombiano! Atlético Nacional se enfrentó con Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, juego que correspondió a la fecha 15 de la Liga Colombiana. El Verdolaga hizo respetar su casa y quedarse con los tres puntos.

Andrey Estupiñán fue quien abrió el marcador al minuto 15 a favor del equipo visitante; sin embargo, más adelante, Mates Uribe igualó el partido en el Atanasio antes de ir al entre tiempo. Al minuto 52′ apareció Andrés Sarmiento para sellar la victoria del conjunto paisa.

Con este triunfo, Nacional sigue entre los ocho mejores, pues se sitúa en la quinta casilla con 27 unidades, al igual que Independiente Medellín, quien tiene un partido pendiente con Santa Fe. Por su parte, Cali está afuera de la zona de clasificación al ser noveno con 20.

Triunfo y fiesta en el Atanasio 📸🏟️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/UBCyAYPqO1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 15, 2025

Declaración de Alberto Gamero luego de perder con Nacional

Luego del partido, Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, asistió a la rueda prensa y reconoció que la actitud fue lo que hizo que este partido se diera de ida y vuelta, pese a que el equipo Azucarero tuvo varios errores para rematar al arco, ya que no lograban definir.

“Nadie quiere perder, pero a mí me queda una buena sensación muy del equipo. Competimos bien, se hizo, un buen trabajo, el fútbol se gana con goles, pero nacional fue más eficaz. Hay que creer en lo que están haciendo, en su trabo, pero Cali fue un equipo digno para lo que vino a hacer, aunque hoy no queríamos perder. Perder hace parte del fútbol, pero al equipo le faltaron goles. Hoy tuvimos posibilidades, tuvimos opciones así como nacional, pero vamos a empezar a corregir eso y trabajar en la efectividad para los próximos partidos, aunque repito, me gustó el querer ganar el partido, la actitud del partido que fue ida y vuelta”, afirmó el entrenador.