Figura del América reveló su deseo de jugar en Junior: se repite el caso Vergara y Barrios

¡América de Cali sueña con las semifinales de la Copa Colombia 2025! El conjunto escarlata se llevó la ventaja en el duelo de ida de los cuartos de final, luego de imponerse 1-2 sobre Junior en el Metropolitano de Barranquilla.

Los vallecaucanos consiguieron el triunfo gracias a las anotaciones de Andrés Felipe Roa y Luis Ramos, aunque el cuadro rojiblanco quedó con vida por cuenta del agónico tanto de Cristian Báez.

El partido de vuelta se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche.

Figura del América reveló su deseo de jugar en Junior

Finalizado el partido en el Metropolitano, los futbolistas del América de Cali atendieron a los medios de comunicación en zona mixta. Allí surgió la sorpresiva declaración de una figura que reveló su deseo de jugar algún día en el Junior.

Se trata de Andrés Felipe Roa, quien arribó para este segundo semestre al cuadro escarlata. “Mi deseo por jugar acá (en Junior) siempre ha estado, pero hoy mi presente es América”, empezó diciendo el mediocampista.

Y completó al respecto: “Cada seis meses, cuando tengo la posibilidad de estar libre, siempre sueno (para llegar al América), pero nunca ha habido algo concreto. La vez que hubo algo fue hace mucho tiempo”

Andrés Felipe Roa, volante del América de Cali / @AmericadeCali Ampliar

No es la primera vez que una situación de este tipo ocurre al interior del América. Hace unos meses, el entonces capitán Duván Vergara y Cristian Barrios confesaron también, luego de un partido en el Metropolitano, su amor por Junior y el deseo de jugar allí.

“Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome“, fue lo que dijo Barrios.

Claro está que dichas declaraciones les trajeron problemas con la hinchada y por tal razón el mismo Vergara aclaró el tema: “Saben que soy hincha de Junior. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahora lo vuelvo y lo digo, y ¿Ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que les hago gol, no lo celebró. Ahora me debo al América y hay que disfrutar”, y con ello zanjó el tema.