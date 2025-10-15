Goleador del FPC postuló Alejandro Restrepo como futuro técnico de la Selección Colombia

Alejandro Restrepo es uno de los técnicos de la nueva camada con mejor presente y futuro en el país. Sacó campeón a Nacional de Copa Colombia en 2021 y luego al Deportivo Pereira en 2022 de la Liga, así como alcanzó la final del Apertura 2025 con Independiente Medellín, pero cayó ante Santa Fe.

Actualmente, su equipo, Medellín, práctica el mejor fútbol y es el que más puntos tiene en la tabla de la reclasificación, situación que lo ratifica como el mejor del año.

Alejandro Restrepo y su dolor tras perder la final con Santa Fe: “Estamos igual que la hinchada”

Goleador del fútbol colombiano postuló a Restrepo a la selección

En diálogo con AS Colombia, el delantero argentino, Francisco Fydriszewski, quien milita para Independiente Medellín, elogió la labor de Alejandro Restrepo y aseguró que lo ve dirigiendo en un futuro a la Selección Colombia.

“Es un DT muy abierto para escuchar al jugador, no se cierra en lo que él diga. Es un cuerpo técnico amplio que llena de herramientas al grupo. Es un técnico con muy buena proyección, ojalá algún día para la Selección Colombia porque le va a hacer muy bien”, dijo al respecto.

Le puede interesar: Así quedaría Colombia en Ranking FIFA tras amistosos ¿Alcanza a ser cabeza de grupo en el Mundial?

Esto no está alejado del sueño que tiene el propio técnico antioqueño, que es poder dirigir a la Tricolor. “Completamente”, respondió sobre la pregunta en su momento del deseo de llegar a la absoluta.

“Ya tuve la oportunidad de estar como asistente técnico de una Selección Sub 17 durante un poquito más de un año y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Ponerte el uniforme, cantar el himno, esos enfrentamientos a nivel sudamericano, enfrentar a una selección europea, entrenar y dirigir a los mejores del país, es muy lindo estar con los más top”, agregó en charla con AS Colombia en 2023.

“Los que hemos dirigido en el alto rendimiento sabemos qué es tener a los mejores y una Selección es eso, el mejor equipo que un país puede conformar. Claro que sí, consciente de que tiene que ser en los tiempos y momentos correctos y de que estamos haciendo un camino como entrenadores que ojalá sea victorioso y lleno de aprendizajes para que si esto se da lo podamos hacer de la mejor manera y aportando a nuestro fútbol”, concluyó.

De momento, Néstor Lorenzo está al mando de la Selección Colombia y tiene contrato hasta terminar el Mundial 2026, pero todo parece indicar que, salvo sorpresa, será renovado su vínculo con la Tricolor.