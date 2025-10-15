Recompensa por pareja de “motoladrones” que hirieron a pasajero del MIO en Cali

Una pareja conformada por un hombre y una mujer fue captada en video mientras cometía un robo a los ocupantes de un vehículo en el semáforo de la calle 9 con carrera 15, del barrio San Bosco, en el centro de Cali.

En la grabación se observa cómo, portando un arma de fuego, exigen a los pasajeros que entreguen sus pertenencias. Cuando el conductor intenta huir acelerando el vehículo, el hombre que conducía la motocicleta dispara en varias ocasiones.

Una de las balas disparadas ingresó a un bus articulado del sistema de transporte MIO que transitaba por la troncal. Uno de los pasajeros resultó herido y fue trasladado de inmediato por el conductor del bus al Hospital Universitario del Valle, donde recibió atención médica.

“Hemos desplegado un plan candado en la ciudad para ubicar a esta pareja de delincuentes. La Seccional de Investigación Judicial adelanta los actos urgentes para lograr su plena identificación”, dijo el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

Una patrulla que pasaba por el lugar inició una persecución tras el ataque, pero los delincuentes lograron huir. La administración municipal anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Otro caso de hurto en el oeste de Cali

Las cámaras de seguridad registraron otro robo. Dos hombres en motocicleta atacaron violentamente a una mujer para quitarle el bolso, dejándola tendida en el piso.

“Estas dos personas fueron capturadas, se incautó la motocicleta y se recuperaron los elementos hurtados”, añadió el coronel Arias