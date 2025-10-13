Interceptan arsenal de guerra en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Una maleta repleta de armas de fuego y municiones de alto calibre fue detectada por la Policía en la zona de filtros de una aerolínea comercial en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali.

El equipaje provenía de Norteamérica, con conexión desde Houston y Fort Lauderdale, y tenía como destino final la ciudad de Cali.

En su interior se encontraron:

11 pistolas de distintos calibres



3 fusiles y 1 subfusil



1 mira táctica



27 proveedores para armas



Más de 590 cartuchos

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar la procedencia del armamento y los responsables del intento de ingreso al país.

“Se evitó que este material bélico ingresara al territorio nacional que podría afectar potencialmente la seguridad ciudadana”, señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.