Bloqueo en la vía a Buenaventura, comunidades indígenas exigen presencia del Gobierno Nacional

Desde la 1:00 de la tarde del pasado martes 14 de octubre, la vía que comunica a Buenaventura con el resto del Valle del Cauca permanece bloqueada a la altura de los sectores de La Delfina y Cocomar. La manifestación, liderada por miembros de la comunidad indígena Nasa Kiwe, mantiene paralizado el tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo con la Policía de Carreteras, el represamiento de vehículos se extiende por varios kilómetros, especialmente con tractocamiones que se dirigen al puerto. También se han visto afectados cientos de particulares y pasajeros de transporte público que quedaron atrapados en la zona y tuvieron que pasar la noche en medio del plantón.

Durante la mañana del miércoles, los manifestantes habilitaron el paso de vehículos por una hora, entre las 7:30 y las 8:30 a.m., para aliviar la congestión. Sin embargo, anunciaron que el bloqueo continuará de manera indefinida. “Después de las 8:30 la vía quedará nuevamente cerrada al 100%. No se garantiza paso para los vehículos de carga pesada”, explicó uno de los voceros indígenas, quien pidió a las autoridades evitar la salida de más camiones desde el puerto de Buenaventura.

➡️ #InformaciónDeServicio 🗣️ 📢 | Durante una hora en la mañana de este miércoles, comunidades indígenas abrieron paso en la vía al Mar, a la altura de la Delfina



>>>>> La carretera está cerrada en ambos sentidos, afirman que garantizarán paso humanitario en la zona https://t.co/X03orJ6yFh pic.twitter.com/f0qjdYaybe — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 15, 2025

Los líderes de la protesta aseguraron que se permitirá el paso humanitario para personas enfermas, con citas médicas o emergencias, así como para ambulancias.

Ante la situación, en Buenaventura se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones y establecer un canal de diálogo que permita levantar el bloqueo lo más pronto posible.

Según medios locales el cierre de la vía se debe a la “Movilización Nacional por la Vida, la Dignidad y la Permanencia en el Territorio”.

Lo cual quiere decir que, esta población se une a un grupo nacional que está solicitando el cumplimiento de acuerdos y la solución a la crisis humanitaria que enfrenta la región, igualmente el cumplimiento de acuerdos anteriores con el gobierno.

Entre tanto, la Consejería de Gobierno Propio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica - ACIVA R.P, informó a través de un comunicado que no participará en ni en el encuentro ni en las movilizaciones convocadas para los días 14 al 18 de octubre en el marco del Congreso de los Pueblos.

Aclaran que su posición estaría enmarcada en el respeto, la concertación y el diálogo “sin afectar la integridad de las comunidades ni el orden público. Por lo tanto, si durante el desarrollo de dichas actividades llegasen a presentarse situaciones de alteraciones del orden, bloqueo de vías o cualquier hecho que ocasione daños o perjuicios materiales o humanos, la Consejería de Gobierno Propio de ACIVA R.P no se hace responsable de dichas acciones ni de sus consecuencias”.