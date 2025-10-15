Tunja

Tunja mira a China: la UPTC impulsa nuevos lazos académicos y comerciales

El Seminario Internacional sobre las potencialidades con la República Popular China reunió a expertos, empresarios y académicos para fortalecer la cooperación tecnológica, cultural y económica desde Boyacá hacia el mundo.

Tunja mira a China: la UPTC impulsa nuevos lazos académicos y comerciales

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) fue escenario del Seminario Internacional «Potencialidades Tecnológicas, Culturales y Comerciales con la República Popular China», un espacio que reunió a académicos, representantes diplomáticos y empresarios para analizar el papel de Colombia frente al nuevo orden económico mundial. Organizado por el grupo SOECOL y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el encuentro abordó temas como las relaciones bilaterales, las oportunidades tecnológicas y la cooperación regional entre Boyacá, Casanare y el país asiático.

Durante la jornada, los ponentes destacaron la importancia de que regiones como Boyacá se integren activamente a los escenarios internacionales de innovación y desarrollo. El evento sirvió como punto de partida para promover alianzas estratégicas entre la academia, el sector público y la empresa privada, con el propósito de fortalecer la proyección de Colombia en el ámbito global y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía china en materia de comercio, tecnología y cultura.

SEMINARIO INTERNACIONAL UPTC TUNJA

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad