Tunja mira a China: la UPTC impulsa nuevos lazos académicos y comerciales

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) fue escenario del Seminario Internacional «Potencialidades Tecnológicas, Culturales y Comerciales con la República Popular China», un espacio que reunió a académicos, representantes diplomáticos y empresarios para analizar el papel de Colombia frente al nuevo orden económico mundial. Organizado por el grupo SOECOL y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el encuentro abordó temas como las relaciones bilaterales, las oportunidades tecnológicas y la cooperación regional entre Boyacá, Casanare y el país asiático.

Ampliar

Durante la jornada, los ponentes destacaron la importancia de que regiones como Boyacá se integren activamente a los escenarios internacionales de innovación y desarrollo. El evento sirvió como punto de partida para promover alianzas estratégicas entre la academia, el sector público y la empresa privada, con el propósito de fortalecer la proyección de Colombia en el ámbito global y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía china en materia de comercio, tecnología y cultura.