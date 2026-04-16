Avalúos con alzas de hasta 34.000% desatan protestas en Boyacá

El incremento de los avalúos catastrales en varios municipios de Boyacá ha desatado protestas y obligado a la instalación de mesas de diálogo entre comunidades, autoridades locales y el Gobierno Nacional. En Moniquirá, se llevó a cabo una reunión clave para abordar la situación.

El alcalde Frei Giovanni Pardo explicó que, en su municipio, el proceso responde a una actualización integral del catastro que no se realizaba desde hace más de una década. «...Los avalúos no se hacían desde hace casi 14 años, lo que genera incrementos fuertes que debemos mitigar para no afectar a los contribuyentes...», señaló.

A nivel departamental, los incrementos han alcanzado cifras que superan el 20.000% en algunos municipios, lo que ha generado inconformidad social y bloqueos viales. Frente a esto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras entidades acordaron revisar los casos y ajustar los incrementos bajo criterios técnicos.

Entre las medidas adoptadas se incluyen mesas regionales, revisión de zonas geoeconómicas y espacios de socialización con las comunidades. El proceso tendrá plazo hasta finales de mayo, en medio de una tensión que refleja las dificultades de implementar políticas fiscales en contextos rurales.