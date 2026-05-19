Alcaldía de Sogamoso alerta crisis por deudas de Nueva EPS

Habrá refuerzo policial, apoyo del Ejército, control de accesos y restricción de licor en los conciertos.

La Alcaldía de Sogamoso solicitó la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría General de la Nación debido a las millonarias deudas que la Nueva EPS mantiene con clínicas e IPS de la ciudad. Las autoridades advirtieron sobre posibles afectaciones en la prestación de servicios médicos.

Según el reporte entregado por la administración municipal, la deuda supera los 10 mil millones de pesos y compromete el funcionamiento financiero de varias instituciones privadas de salud. La situación también ha generado retrasos en pagos de nómina, proveedores y entrega de medicamentos.

El alcalde Mauricio Barón indicó que durante los últimos meses se realizaron mesas de concertación y acuerdos de pago entre las IPS y la Nueva EPS, pero aseguró que los compromisos fueron incumplidos. También señaló que en lo corrido del año ya se han interpuesto 51 tutelas relacionadas con fallas en citas médicas, autorizaciones y entrega de tratamientos.

La administración municipal alertó que cerca de 40 mil afiliados podrían verse afectados si no se adoptan medidas inmediatas. Las autoridades insisten en que la intervención de los organismos de control es necesaria para garantizar la continuidad de los servicios médicos en Sogamoso y la provincia de Sugamuxi.