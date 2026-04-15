«Soy inocente, lo único que he hecho es trabajar por Tunja»: Krasnov en segunda imputación de cargos

El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja fue escenario en la mañana del miércoles 15 de abril de la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y, la gestora social, María Luisa Pedraza Canaría por presuntas irregularidades que se cometieron entre enero de 2024 y junio de 2025 en Ecovivienda.

El fiscal del caso, Óscar Fernando Díaz Rodríguez hizo un recuento de las acciones adelantadas por María Luisa Pedraza y la delegación que le dio Krasnov una vez posesionado en la alcaldía de Tunja.

La fiscalía les imputó tanto al alcalde, Mikhail Krasnov como a la Gestora Social y suegra del mandatario, María Luisa Pedraza Canaria los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, abuso de función pública, interés indebido en la celebración de contratos y a la señora Pedraza además el de usurpación de funciones públicas, pues era una particular.

Al preguntárseles si aceptaban o no los cargos y los beneficios que podrían tener si lo hacían, Krasnov fue enfático en declararse inocente.

«Su señoría, yo no acepto los cargos. Soy inocente. Lo único que he hecho es trabajar por Tunja y la gente lo sabe».

Teniendo en cuenta que no aceptaron los cargos ni Krasnov, ni su suegra, se irán a juicio y lo que sigue es que la fiscalía en unos 90 días presente el escrito de acusación.