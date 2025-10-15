Silvia Gette niega vínculos con el asesinato de ganadero y con el paramilitarismo

Durante el juicio por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, aseguró que ha sido víctima de una “persecución injusta” y reiteró que “no existe evidencia que la vincule con el paramilitarismo”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Gette afirmó que nunca ordenó el asesinato y que su caso ha sido “manipulado” para mantenerla ocupada mientras se cometían actos de corrupción en la universidad que dirigía.

En su declaración, la exrectora denunció que su verdadera problemática surgió por negarse a pagar extorsiones a grupos paramilitares, y aseguró que quienes estaban detrás del desfalco y la mala administración de la institución siguen libres y disfrutando de los recursos obtenidos de manera ilícita.

“Yo era un estorbo”

“Esto es totalmente injusto y me tocó asumir una condena de la cual nunca fui merecedora. Posterior a esto se vino una avalancha sobre mí que a lo único que apuntaba era tenerme presa y ocupada, sin poder defenderme de cada calumnia que se levantaba en mi contra, el cual tenía como único fin, mantenerme ocupada mientras que se preparaba para desfalcar el legado de la universidad, que era repartido entre los que orquestaron todo esto. Yo no era un estorbo”, sostuvo.

Según Gette, la universidad está al borde de la quiebra debido a estas malas administraciones, y lamentó que se intente justificar o legalizar esta crisis administrativa a través de acusaciones falsas en su contra.

La exrectora finalizó diciendo que en su rectoría no hubo un solo sindicato y “hoy hay más sindicatos que estudiantes”.