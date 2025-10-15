¿Se puede cambiar de lugar para votar en las presidenciales de 2026? Pasos para consultar su puesto

Para las elecciones presidenciales del año 2022, se encontraban habilitadas cerca de 39 millones de personas para ejercer su derecho al voto, esto, distribuidas en cerca de 12.000 puestos de votación en todo el país. Además, en el exterior se reportaron cerca de 970.000 personas, para las cuales se destinaron 250 puestos en 67 países diferentes.

Para dicha fecha, la totalidad del censo electoral se dividía entre 20 millones de mujeres, y en hombres, 19 millones restantes. Siendo Bogotá, Antioquia y Valle, los departamentos con una mayor cantidad de personas habilitadas para votar.

Censo Electoral para octubre de 2025

Sin embargo, según la última actualización publicada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral nacional, es decir, la cantidad de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto, pasaron de 39 millones a más de 41, significando un aumento cercano a los 2 millones de personas.

Este aumento, se vería reflejado de igual medida tanto en hombres como en mujeres, pues para el 2026, se espera que haya 21 millones de mujeres, y 20 millones de hombres, habilitados para votar en las elecciones presidenciales.

En relación con esto, se evidenciaría otro aumento en cuanto a la cantidad de mesas y puestos de votación que se tuvo en 2022, pues para las nuevas elecciones, se habilitarían cerca de 1000 puestos nuevos en todo el país, para afrontar las nuevas votaciones con más de 13.000 sitios destinados para dicho fin.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

Si las votaciones presidenciales del año 2026, son su primera vez votando, o simplemente olvido en cuál puesto de votación se encuentra inscrita su cédula, puede consultarlo de manera rápida en línea siguiendo estos pasos:

Debe ingresar a este enlace, establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Luego, debe ingresar su número de identificación sin puntos ni comas.

Debe seleccionar la opción que indica ‘Lugar de votación actual’.

Luego de realizar estos pasos, podrá realizar la consulta del puesto, donde encontrará información como el departamento, el municipio o ciudad, el nombre del puesto de votación, la dirección y la mesa.

Además, si lo desea, puede desplegar un mapa donde se mostrará tanto su puesto de votación, como los diferentes lugares para este mismo fin en su ciudad o municipio.

¿Cómo cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales del 2026?

Según el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011, los ciudadanos pueden realizar el cambio de su puesto de votación desde un año antes y hasta dos meses previos a las elecciones. Esto, siempre y cuando el nuevo puesto en el que se desee inscribir, tenga la capacidad para recibir nuevos votantes.

Ahora, para poder realizar el cambio, usted debe acudir a una sede de la Registraduría o un punto autorizado por esta entidad de manera presencial, donde deberá presentar su cédula y solicitar el cambio de puesto de votación.

