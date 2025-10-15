Registraduría no contaría con capacidad de reimprimir tarjetones para consulta del 26 de octubre

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que la organización electoral no está logísticamente preparada reimprimir los 39 millones de tarjetones para la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre.

Según dijo Penagos en entrevista con el medio regional Acento Colombia, hasta el momento no han sido notificados por parte del Consejo Nacional Electoral acerca de la de decisión de modificar las tarjetas electorales, debido a que no se puede utilizar el logo del Pacto Histórico por no tener personería jurídica.

“No, hasta ahora no hemos recibido, digamos, notificación oficial del CNE. Ahora hay que revisar”.

Registrador afirma que “no se ha incurrido en ningún error”

De hecho, el registrador señaló que el tarjetón que ya está elaborado fue aprobado por los representantes legales de los tres partidos que promueven la consulta del Pacto Histórico, motivo por el cual “la Registraduría no ha incurrido en ningún error, eso se lo puedo asegurar”.

Penagos informó además que hasta el momento la consulta se mantiene tal como está definida y agregó que la organización electoral “no ha hecho nada diferente a actuar de manera íntegra, revisando la información, compartiéndola con los partidos, verificando los documentos, haciendo reuniones permanentes”.