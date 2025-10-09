Más puestos y jurados de votación para las elecciones del consejo de juventudes: ¿Cómo participar?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó un récord histórico en la inscripción de candidatos para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el próximo 19 de octubre en todo el país.

Jóvenes entre los 14 y 28 años de Colombia podrán participar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, con el objetivo de decidir quién los representará en la construcción de políticas públicas para su generación.

El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, explicó en diálogo con Caracol Radio que este año se logró una participación récord en inscripciones, con más de 45 mil candidatos distribuidos en 9.009 listas en los 1.104 municipios de Colombia.

“Se muestra una participación mayor, los jóvenes quieren y están participando, y se están haciendo escuchar por las vías democráticas”, aseguró Suárez.

Según la Registraduría este incremento representa un incremento del 15 % en comparación con las elecciones realizadas en 2021, cuando se estrenó este mecanismo de participación democrática.

¿Cómo puede consultar su puesto de votación?

El registrador Suárez también recordó que los jóvenes pueden consultar su puesto y mesa de votación ingresando al portal de la Registraduría Nacional, digitando su número de tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía.

“Los jóvenes entre 14 y 28 años entren a la página de internet, digitan su tarjeta de identidad o su cédula de ciudadanía y ahí les va a mostrar el puesto de votación y la mesa en la cual podrán ejercer su derecho al voto”, afirmó.

Además, el registrador recordó que este es el único caso en el que se les permite a los jóvenes usar la contraseña para votar, si aún no tiene su cédula de ciudadanía.

Finalmente, Suárez hizo una invitación a todos los jóvenes del país para que acompañen este proceso democrático.

“Acá la invitación es, en el año 2021 votaron un poco más de 1.200.000 jóvenes, fue el 10% del censo electoral, para nosotros pues con toda esta logística y trabajo que tenemos y la seriedad con que hacemos estos procesos electorales, pues que rico y que bueno sería para nosotros ver votar a la gran mayoría de los jóvenes de esos 11.700.000 jóvenes que están habilitados en el censo electoral de los consejos municipales y locales de juventud”, concluyó.

