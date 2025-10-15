Registraduría suspende servicios de registro civil e identificación por elecciones juveniles

En cinco ciudades de Boyacá se instalaron los puntos de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país a partir del miércoles 15 de octubre con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se celebrarán el próximo domingo 19 de octubre.

¿Qué implica la medida?

• La suspensión aplica a nivel nacional desde las 12:00 m. del 15 de octubre.

• La entrega de documentos de identidad permanecerá habilitada únicamente hasta las 3:00 p. m. del viernes 17 de octubre; después de ese horario se interrumpirá y se reanudará el martes 21 de octubre a las 8:00 a. m., en el horario habitual.

¿Hay documentos pendientes sin ser reclamados en la Registraduría?

La Registraduría informó que 585.771 documentos de identidad siguen pendientes por ser reclamados en todo el país.

La entidad hace un llamado especial a los jóvenes para que consulten el estado de sus documentos y se acerquen a las sedes correspondientes para reclamarlos antes de la fecha límite, dado que contar con la cédula es requisito para ejercer el derecho al voto en las elecciones de Juventud.

¿Cuáles son las recomendaciones para las elecciones?

• Si vas a participar en las elecciones del 19 de octubre, verifica el estado de tu documento y reclámalo antes del viernes 17 a las 3:00 p. m..

• Consulta los canales oficiales de la Registraduría para ubicación de sedes y estado de trámites.

• Si no puedes reclamar tu documento antes del plazo, tenga en cuenta que la entrega se reanudará el 21 de octubre a las 8:00 a. m..