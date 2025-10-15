Se entregarán cuatro importantes corredores viales en el norte de Bogotá antes de 2028

Lagos de Torca es un proyecto de vivienda urbana público-privada en el norte de Bogotá, en el que se intervendrán unas 1.803 hectáreas para combinar desarrollo, vivienda, infraestructura y protección ambiental.

Se proyecta construir cerca de 135 mil viviendas en las que un porcentaje significativo serán de interés social (VIS) e interés prioritario o VIP.

Esta iniciativa tiene ciertos retos y consideraciones como la ampliación de vías debido a trámites ambientales.

Durante la Primera Cumbre de Bogotá Moderna, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que en el marco de este proyecto, se entregarán 4 corredores viales: la avenida del Polo Oriental, la avenida del Polo Occidental, la avenida Santa Bárbara y ampliación de la Avenida Boyacá.

“Eso será un avance también de infraestructura vial en el norte muy importante, sumado obviamente a la transformación que significa para Bogotá Lagos de Torca en términos de acceso a vivienda y a buena calidad de urbanismo que permite ese desarrollo”, indicó Galán.

Según confirmó el gerente de Lagos de Torca, Alejandro Callejas, en los próximos días se entregará la primera fase de la Avenida Polo Oriental, que es la calle 200 que conecta la autopista norte; la avenida Polo Occidental, que es la calle 200 que conectará con lo que será la ampliación de la avenida Boyacá.

“Son más de 16 carriles en todo ese tramo que nos mejorará la conectividad entre el norte de la ciudad de Bogotá y la región metropolitana en su parte centro-sur, que es hacia el norte. Pero adicionalmente, todo el esquema de inundación que eso pasa porque el humedal no ha sido tratado como debe ser tratado”, señaló Callejas.

Polémica del proyecto Lagos de Torca

Hay varias polémicas que rodean Lagos de Torca. Por un lado, la ampliación de la Avenida Boyacá ha generado críticas ya que se considera que atravesaría la Reserva Thomas van der Hammen.

Esto también porque hay una demanda de nulidad presentada por el Ministerio de Ambiente que busca anular la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá entre las calles 183 y 235.

Además, Ambientalistas advierten que la vía podría interrumpir corrientes de agua, quebradas, y afectar la función hidrológica del territorio, al fragmentar ecosistemas.

Ante estas críticas, el gerente del proyecto precisó que están trabajando en un plan para reconformar el humedal Torca Guaymaral.

“El Canal Norte, que entre otras cosas es un canal que estamos sacando a licitación el 20 de octubre de este mes. Todo ese sistema lo que va a asegurar es que cuando tengamos la lluvia, no solamente evitamos inundaciones, sino que aseguramos la conexión entre los cerros orientales y la cuenca del río Bogotá”, sostuvo Callejas.

Este plan de compensación ambiental incluye la reconformación de las nueve quebradas, la reconformación del humedal Torca Guaymaral y la reconformación del canal norte.