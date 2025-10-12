🔴Implosión en Av. de Las Américas con calle 13 EN VIVO: inicia demolición para mejorar la movilidad

Puentes de la Avenida de Las Américas con Calle 13. Foto: IDU.

Este domingo, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo la demolición controlada por implosión de los puentes que conforman la intersección de Puente Aranda, un punto neurálgico de la movilidad en Bogotá donde confluyen la calle Sexta, la avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50.

Antes de la implosión se activarán tres alarmas de advertencia: a las 9:30 a. m., 9:45 a. m. y un minuto antes de la detonación.

La implosión está programada para realizarse en cuestión de segundos: en solo 11 segundos caerán las estructuras actuales, marcando el inicio de una nueva etapa en la infraestructura vial del suroccidente de la capital.

Se estima que esta intervención genere 7.900 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición (RCD), principalmente de concreto y asfalto, los cuales serán reutilizados dentro de la misma obra.

Aunque las viviendas y oficinas cercanas no se verán afectadas, se establecerán tres anillos de seguridad:

A 50 metros: zona completamente despejada de personas, animales y objetos.

zona completamente despejada de personas, animales y objetos. A 100 metros: evacuación total de viviendas y vehículos.

evacuación total de viviendas y vehículos. A 150 metros: acceso restringido a personal autorizado y equipos de emergencia.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunciaron que habrá cierres temporales en las estaciones Distrito Grafiti y Puente Aranda de TransMilenio. Se recomienda planear con anticipación los desplazamientos por el sector.

Vías cerradas:

Av. Las Américas entre carreras 53f y 45

Av. calle 13 entre carreras 54 y 43

Carrera 50 entre calles 17 transversal 49

Av. Calle 6 desde carrera 47

Las ciclorrutas del sector

TransMilenio tendrá los siguientes cierres:

Estación Distrito Grafiti: cierra de 5:00 a. m. a 2:00 p. m.

Estación Puente Aranda: cierra de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los buses de TransMilenio por la av. de Las Américas retornarán en la carrera 58 y los buses por la av. calle 13 retornarán en la carrera 47

Minuto a minuto de la implosión de los puentes en Bogotá

Así será la nueva intersección de Puente Aranda

La demolición da paso al Tramo 1 de una ambiciosa renovación vial, que promete cambiar la movilidad en el suroccidente de Bogotá. La nueva intersección estará compuesta por tres niveles funcionales:

Primer nivel: una glorieta a nivel, de 200 metros de diámetro, con tres carriles de tráfico mixto que conectarán todas las vías que confluyen en este punto.

una glorieta a nivel, de 200 metros de diámetro, con tres carriles de tráfico mixto que conectarán todas las vías que confluyen en este punto. Segundo nivel: una glorieta aérea de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que articulará la troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y la Nueva 13.

una glorieta aérea de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que articulará la troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y la Nueva 13. Tercer nivel: dos puentes elevados, de 520 metros de longitud cada uno y tres carriles, para el tránsito de vehículos particulares en el sentido occidente-oriente por la avenida de Las Américas.

El proyecto también contempla tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales casi la mitad estarán destinados a zonas verdes.