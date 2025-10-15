EN VIVO: movilidad, disturbios y manifestaciones Congreso de los Pueblos Bogotá HOY 15 octubre

EN VIVO: Movilidad, disturbios y manifestaciones del Congreso de los Pueblos en Bogotá hoy 15 de octubre

Una jornada de alta tensión y movilización social se vive este martes en las principales vías y sectores de Bogotá, donde miles de integrantes del Congreso de los Pueblos , una plataforma que agrupa a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y organizaciones populares, se han tomado las calles para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de compromisos históricos.

Las manifestaciones, que iniciaron desde horas de la madrugada, han generado un impacto significativo en la movilidad de Bogotá, con cierres viales críticos y la suspensión de varias estaciones del sistema TransMilenio, afectando el tránsito de miles de capitalinos.

Puntos críticos y afectación a la movilidad en Bogotá

Según reportes en tiempo real de las autoridades de tránsito, se han presentado bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad. Uno de los más críticos es el cierre total de la Avenida El Dorado con Avenida NQS, en el sentido occidente-oriente. Este taponamiento afecta directamente una de las principales arterias viales de la capital.

Además, se reporta una columna de manifestantes avanzando sobre la Calle 26 con carrera 33, hacia el occidente, lo que ha generado la afectación total de este corredor. Como consecuencia, las estaciones de TransMilenio Centro Memoria, Concejo de Bogotá y Ciudad Universitaria se encuentran sin operar, lo que ha complicado el desplazamiento de usuarios en esta zona de alta afluencia.

Disturbios y actos de vandalismo enfrentan a la protesta

Mientras la mayoría de los manifestantes se han concentrado de forma pacífica, instalando carpas de resistencia y ollas comunitarias en las afueras de entidades como el Ministerio de Agricultura, ubicado en el Centro Comercial San Martín, se han registrado episodios aislados de violencia que han ensombrecido la jornada.

Aproximadamente a las 12:07 p.m., grupos de encapuchados, presuntamente infiltrados, vandalizaron las fachadas de un edificio en la Calle 13, en el Centro Internacional. Testigos reportaron daños a cámaras de seguridad y pinturas en las paredes. Estos actos han motivado un fuerte operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá para controlar los disturbios y proteger el patrimonio.

Siga en VIVO las manifestaciones y la movilidad en Bogotá HOY 15 de octubre

12:49 p.m. Manifestantes ingresan nuevamente a la Universidad Nacional.

#BOGOTÁ | Manifestantes ingresan nuevamente a la Universidad Nacional. Se habilita en su totalidad la Av. El Dorado hacia el occidente. Reabren las estaciones de Transmilenio Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá y Centro Memoria.



En este momento no se presentan bloqueos por… pic.twitter.com/lojWisaGVp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

12:26 p.m. Avanza manifestación por parte de comunidades indígenas y campesinos sobre la Calle 26 con carrera 33

#BOGOTÁ | Avanza manifestación por parte de comunidades indígenas y campesinos sobre la Calle 26 con carrera 33, hacia el occidente. Hay afectación total del corredor.



Las estaciones de Transmilenio Centro Memoria y ⁠Concejo de Bogotá están sin operar. pic.twitter.com/Gu5O0IlJRu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

12:09 p.m. Vandalizan edificio en la Calle 13

#BOGOTÁ | A esta hora (12:07 p.m.) encapuchados vandalizan edificio en la Calle 13 en el Centro Internacional, en medio de las movilizaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/mPIUpzw5dm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

8:18 a.m. inician las movilizaciones