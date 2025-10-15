Queremos que el Metro se convierta en un motor de desarrollo: Galán en La Cumbre Bogotá Moderna

En medio de la primera Cumbre Bogotá Moderna de Prisa Media que se adelanta en la Universidad EAN habló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán sobre las obras de modernización e infraestructura que se adelantan en la capital, entre ellas el metro

El alcalde aseguró que hay varias obras en Bogotá y que se está transformando como nunca antes, entre esas obras están: el Metro en su línea I, se va a adjudicar la línea II, el cable de San Cristóbal y se va a iniciar la PTAR de Canoas que es la obra de infraestructura de tratamiento de obras residuales más grande de Latinoamérica.

Metro:

“Entendemos el Metro no solamente como un proyecto de movilidad sino de transformación urbana, cultural y de entorno alrededor de su trayecto. En ese sentido, emitimos un primer decreto que son los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, lo que quiere decir, hacer renovación urbana aprovechando la inversión que se hace en el sistema de transporte para impactar el entorno y mejorarlo”, indicó el alcalde de Bogotá.

Con este proyecto lo que se quiere lograr es que el metro se convierta en un motor de desarrollo de Bogotá en torno a su alrededor, es decir, que las 16 estaciones de metro sean detonantes de la renovación urbana.

El metro ya va en un avance del 64,85%, en un solo mes avanzó cerca de un 2%, lo que no había sucedido antes y se está trabajando para entregarlo en los tiempos pactados.

Aeropuerto El Dorado:

Relacionado al tema del Aeropuerto El Dorado, el alcalde explicó que están apoyando el avance del proyecto de “El Dorado Max” un megaproyecto para ampliar y modernizar el aeropuerto de Bogotá.

“El Aeropuerto hoy es el que más pasajeros tiene en toda Latinoamérica por encima de México y Brasil, pero se quedó pequeño. Este proceso es una gran apuesta y sea quien sea seleccionado para hacerlo, lo acompañaremos”, aseguró Carlos Fernando Galán.

Adicionalmente indicó que se está trabajando para que el entorno del Aeropuerto de manera incluyente aproveche su cercanía con el aeropuerto para desarrollarse y se haga presencia por ejemplo de inversiones con el sector de aeronáutica.

Avenida Calle 13:

La obra más grande en la que se está trabajando es la línea II del metro que se espera se pueda adjudicar durante el primer semestre del 2026. Por su parte, la obra de la Calle 13 es una de las más importantes en la que se está trabajando.

El fin de semana anterior se realizó la implosión de sus puentes que permiten el avance entre 10 y 12 meses del trabajo. En este lugar habrá una glorieta a nivel, una glorieta elevada y dos puentes de tercer nivel para seis carriles en total.

“Será una obra que tendrá siete tramos, será una transformación total que reducirá el tiempo de movilización de 15 minutos a 3 minutos en total”, concluyó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.