Viernes 10 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Fin de semana de fiestas de Armenia donde el Jeep Willys y el desfile del Yipao es el principal atractivo. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Con la campaña Viaje Seguro, el Ejército Nacional garantiza la seguridad durante la semana de receso estudiantil en el Eje Cafetero

Más de 3000 soldados de la Octava Brigada están preparados para custodiar las principales vías y zonas rurales del Eje Cafetero durante esta semana de descanso estudiantil.

A través de puestos de control vial y operaciones militares desplegadas en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, el Ejército Nacional, mediante la Octava Brigada, acompaña a nacionales y extranjeros

Fin de semana de fiestas de Armenia y de cierres viales en Armenia con motivo de los desfiles y conciertos

Hoy habrá cierre de la avenida Bolívar entre el centro comercial Unicentro y el parque sucre porque el desfile del día blanco de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde noche habrá cierres de las vías aledañas a la plaza de Bolívar por el concierto de salsa.

Sábado y domingo la avenida Bolívar desde el parque los aborígenes avenida bolívar parque fundadores, carrera 13 y carrera 15 estarán cerradas desde las 12 del mediodía por el desfile cuyabro mañana sábado y el tradicional desfile del yipao el domingo

Y mañana sábado habrá cierre de vías aledañas al estadio centenario desde las 4 de la tarde por el concierto en el marco de las fiestas, por eso las autoridades reiteran el llamado a tomar las rutas alternas y evitar llegar a estos eventos en vehículo particular.

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, capturó a una persona en el sector Centro de la capital del Quindío.

La acción se llevó a cabo sobre la calle 20 con carrera 17, momentos en que se presenta una riña entre dos personas de sexo masculino, donde uno de ellos resulta lesionado por arma cortopunzante y es trasladado a la clínica La Sagrada Familia para recibir atención médica.

Al victimario, un hombre de 21 años de edad le fue incautada un arma cortopunzante y deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

No hay derecho en video que circula en redes sociales un uniformado de la Policía Quindío en Armenia amenaza a un ciudadano que es requerido en medio de un procedimiento de requisa, el policía en tono agresivo le dice al comerciante “si usted me hace echar yo lo pelo” hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la Policía sobre este lamentable hecho.

Gracias a una inversión de más de 3.300 millones de pesos, los habitantes de Génova podrán acceder a una atención más completa, cercana y oportuna sin tener que trasladarse a otras ciudades. De estos recursos, 1.981 millones se invierten en equipos básicos de salud, 642 millones en un proyecto que incluye, entre otras cosas, la ampliación de la sala de cirugía y consulta, y 177 millones en promoción social.

Así lo anunció el ministro de salud Guillermo Jaramillo durante visita al hospital de dicha localidad, donde además confirmó que el municipio recibirá dos vehículos de transporte asistencial, incluida una ambulancia, que garantizarán traslados seguros y oportunos para quienes más lo necesitan y también anunció inversiones en el municipio de Pijao.

Las autoridades de salud del Quindío implementan visitas a los dispensarios de medicamentos para agilizar las entregas, a la fecha van 80 mil pendientes

Una de las problemáticas más fuertes en el departamento sigue siendo la entrega de medicamentos para los usuarios de las diferentes EPS por lo que las autoridades han establecido visitas a los dispensarios para brindar las soluciones correspondientes.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud vienen realizando visitas como es el caso de Discolmets en el municipio de Calarcá y la Tebaida, así como a Medic que es quien presta servicio al régimen subsidiado a Nueva EPS en Armenia con el objetivo de regularizar la entrega de medicamentos.

Alertó porque a la fecha ya los medicamentos pendientes superan los 80.000 lo que genera preocupación porque impacta directamente a los tratamientos de las distintas enfermedades de los usuarios.

Cada 10 de octubre el mundo conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar, no solo el cuerpo, sino también nuestras emociones, pensamientos y vínculos.

El trabajo articulado es una de las premisas que dejó el foro del agua en el Quindío

Precisamente el evento fue impulsado por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío y reunió a las diferentes empresas que tienen que ver con el suministro de agua, pero además con la conservación de las fuentes hídricas.

El presidente de la cámara de comercio, Rodrigo Estrada indicó que estos espacios son realmente importantes porque permite conocer como están las condiciones de abastecimiento que es una de las inquietudes frecuentes de la ciudadanía.

Enfatizó en que en las épocas pico se generan problemáticas de congestión, de servicios públicos por eso es importante la cultura en cuanto al cuidado del recurso hídrico.

Por su parte el director encargado de la corporación autónoma regional del Quindío, Juan Esteban Cortés indicó que la esencia no es resolver preguntas, sino que surjan instancias administrativas y técnicas para proyectar un departamento en pro del medio ambiente.

Fue enfático en afirmar que cuentan con fuentes hídricas sanas y resiliente como fue el ejemplo a la temporada seca del año 2024 en el que a pesar de la complejidad del clima no hubo mayor dificultad en el río Quindío porque no hubo racionamientos.

Aclaró que trabajan en la protección de esta fuente hídrica que es la más importante para la capital quindiana.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, EPA Paulo César Rodríguez aseguró que la ciudad cuenta con el recurso hídrico para suministrarlo a los ciudadanos y sobre todo visitantes porque en épocas como las que se vive actualmente de receso escolar es fundamental dicho proceso

En el marco del convenio con la administración del alcalde James Padilla García, Empresas Públicas de Armenia inició la construcción del alcantarillado en la avenida Centenario, entre las calles 19 Norte y 26 Norte, además de la conexión al colector La Florida, una obra que beneficia a 4 mil habitantes de la ciudad y soluciona la problemática de inundaciones por lluvias que se presenta en este punto de la capital quindiana.

Armenia cerró en el mes de septiembre de este año con una inflación de 0.08%, ocupando la posición 20 entre 23 ciudades del país

El coordinador del observatorio económico de la secretaría de hacienda de la ciudad, Juan Vásquez dio a conocer que, en el año corrido entre el mes de enero a septiembre, Armenia acumuló 4.55% ocupando la posición séptima entre las 23 ciudades del país.

Asimismo, sostuvo que, en el anual entre los meses de octubre de 2024 a septiembre de 2025, Armenia acumuló 5.63% ubicándola en tercer lugar con el mayor costo de vida.

Explicó que de acuerdo con el análisis que realizan desde el observatorio identifican que restaurantes y hoteles acumulan en el anual 10, 4% y educación con 6,89% que han sido los principales motores de una inflación acumulada del 5,63%.

En cuanto a los riesgos para el 2026, advirtió que serán notorio si la inflación cierra por encima del 5% impactando en el presupuesto de los hogares de manera considerable.

El Eje Cafetero rendirá honores a los veteranos de la Fuerza Pública del 9 al 11 de octubre El departamento del Quindío, contará con la participación de 450 veteranos del Batallón de Contraguerrillas N.°8 Quimbaya y de las Fuerzas Especiales, representación de la labor abnegada y valiente del soldado colombiano.

Durante los actos conmemorativos se impondrán medallas del Ministerio de Defensa, de la embajada de Corea del Sur, mérito Ciudadano, medallas de las gobernaciones, alcaldías y reconocimientos a las asociaciones que integran hoy nuestros veteranos.

La actividad en Armenia, Quindío, se cumplirá en la Plaza de Bolívar, mañana sábado 11 de octubre, 9:00 am

Desde la gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Cultura encabezada por Felipe Robledo Martínez, quién ha sido un abanderado de la causa por la recuperación de la Colección Quimbaya, hizo una invitación muy especial al presidente de la República, Gustavo Petro como cabeza del gobierno nacional y jefe de Estado, a quien reconocemos que ha sido el primero en solicitar de manera oficial a España la repatriación de nuestro símbolo de identidad quindiana por excelencia:

Felipe Robledo secretario de cultura manifestó “Ponemos toda nuestra voluntad en establecer una mesa conjunta e inmediata para presentarle al presidente Petro, máxima autoridad de los colombianos, las rutas jurídicas, administrativas y como precedente de reivindicación de soberanía cultural y superación del pensamiento aún colonial, que subsiste en algunos de sus funcionarios del orden nacional y quienes creen que solo a través de la diplomacia habrá soluciones

Niños con enfermedades huérfanas y sus mamitas de la fundación Lazos Humanos de Armenia cumplieron el sueño de conocer el mar

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia nos acompañaron integrantes de la Fundación Lazos Humanos, que apoya a niños, niñas y adolescentes con enfermedades especiales, enfermedades huérfanas y demás, en su atención, en su protección y demás de por supuesto de escasos recursos y de población vulnerable.

Leidy Ramírez coordinadora de la fundación indicó “Para muchos tal vez simplemente es un viaje ir al mar para nosotros se ha convertido en algo terapéutico, es desconectarlas como del día a día de su realidad, a veces del estrés en el que viven y conectarlas allá con ellas, con los niños, con la naturaleza”

Dos restaurantes del Quindío fueron incluidos dentro del libro de oro de la gastronomía colombiana

Se trata de los restaurantes Cerón Cocina de Autor ubicado en Armenia y Salento y Helena Adentro ubicado en Filandia que fueron incluidos en el Libro de Oro de la Gastronomía Colombiana, destacándose por ofrecer experiencias culinarias auténticas que reflejan la identidad del Quindío.

Este reconocimiento reafirma el potencial gastronómico del departamento y fortalece su posicionamiento como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional.

En deportes, Fin de semana de futbol de salón con Caciques del Quindío

Las chicas de Caciques jugarán mañana sábado 11 de octubre el partido de ida de la final de la liga femenina de futbol de salón enfrentando a Cristancho de Santander a las 7y30 de la noche en el coliseo del municipio de Sabana de Torres Santander

Mientras que, en Masculino, Caciques del Quindío jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la liga nacional de futbol de salón enfrentando a Jogo Bonito de Ibagué a las 7y30 de la noche en el coliseo del municipio de Circasia.