Alejandro Restrepo y su dolor tras perder la final con Santa Fe: “Estamos igual que la hinchada”

Independiente Medellín sumó su cuarta final perdida de Liga Colombiana consecutiva, esta vez, ante Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot bajo el marcador 1-2. Con este resultado, ‘El Poderoso’ sumó su subcampeonato número 13 en la historia y es segundo en este ránking, solo por detrás de Deportivo Cali con 14.

Es importante mencionar que Medellín partió como favorito, considerando que previo a la final estaba mejor ubicado que Santa Fe en la tabla de la reclasificación. Además, consiguió un valioso empate en la final de ida en Bogotá que dejó latente la esperanza de definir el título en casa. No obstante, en frente tuvo al ‘León’, que golpeó en los momentos clave del encuentro definitorio por la estrella del primer semestre.

Tras la derrota del conjunto antioqueño, el entrenador, Alejandro Restrepo, habló sobre la derrota en rueda de prensa, donde aclaró que

Declaraciones de Alejandro Restrepo

La lectura del partido

“Hoy dejamos de hacer cosas que en el partido de hoy eran importantes y en eso, ellos fueron buenos. En el segundo tiempo tienen una o dos situaciones de peligro, y sabíamos que en esa primera pelota con Rodallega había que competir bien. Nos pasó también en el primer tiempo durante el gol del empate”, explicó el entrenador antioqueño.

“Cuando hicimos el gol era el momento donde más teníamos que tener la posesión del balón, donde no les podíamos dar la iniciativa y no lo hicimos. No tuvimos la suficiente tranquilidad para administrar el resultado. Después del empate volvimos en partido, nos costaron esos minutos, y cuando el partido estaba cerrado, sin muchas situaciones, viene la jugada del segundo gol. Hoy estamos igual que toda la hinchada, con mucho dolor dentro del camerino”, manifestó Restrepo.

¿Sobre por qué salió a la rueda de prensa sin ningún jugador? (al principio)

“No fue una decisión de los jugadores. No estamos ni invitados a recibir la medalla. Es un momento de mucho dolor. Yo asumí venir porque creo que la prensa de Medellín y Antioquia merece respeto, porque alguien, y yo soy el líder, le debe dar la cara a nuestra gente, a nuestra afición. Se sintió una energía espectacular en todo momento, ganando, empatando y perdiendo”, afirmó sobre el apoyo incondicional que recibió su equipo.

¿Cómo mira el futuro de Independiente Medellín?

“Al ser humano en general no lo puede definir un resultado. El camino ha sido duro desde que llegamos porque fue en un momento difícil, en un torneo internacional, golpes duros. Este semestre nos ilusionó la forma de jugar del equipo, la instancia a la que llegamos, los partidos que ganamos. He sentido el apoyo y respaldo de las personas que lideran el club, y por eso estoy acá dando la cara", declaró el técnico de Medellín.

¿Qué puede rescatar de hoy?

“Plantamos cara en todas las canchas del país, ganamos en lugares donde hace mucho no se hacía, y considero que ese es el camino. Hay que levantarnos, ver en qué podemos ser mejores, cómo siguen madurando y creciendo los futbolistas a través de estas caídas. Así es el fútbol, unas veces está uno del lado ganador y hoy nuevamente le corresponde perder a este club”, finalizó el entrenador.

