El Clan del Golfo estaría exigiendo a líderes comunales un listado detallado de fincas cafeteras

Antioquia

Las presiones del Clan del Golfo continúan hacia las comunidades en el departamento de Antioquia; se intensifican; casi ninguna subregión se salva de ello. Hace pocos días Caracol Radio había denunciado que el mismo grupo había incrementado las restricciones de convivencia en algunas veredas del municipio de Buriticá en el Occidente del departamento.

Caracol Radio conoció una nueva denuncia de las comunidades rurales de varias poblaciones, especialmente con vocación cafetera, ya que los líderes sociales han recibido presiones del grupo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia que los pone en riesgo en caso de no entregar lo que ellos solicitan, esto en varias poblaciones del Norte.

Este medio de comunicación ha recibido información, la cual está relacionada con que a los líderes comunitarios les están obligando a entregar información personal de los caficultores y sus trabajadores. Es decir. Los comandantes del territorio contactan a los presidentes y les estarían exigiendo información detallada sobre los propietarios de fincas, como la cantidad de producción de café. También solicitan datos personales de los trabajadores, como números de cédula, número telefónico y, no contentos con esto, deben entregar hasta fotografías de ellos.

Esta situación pone en riesgo la producción ante las reiteradas presiones del grupo ilegal a las personas que llegan a la subregión de diferentes partes de Antioquia o del país.

Recuerdan que esta práctica fue bastante utilizada por las AUC en la década del 2000, en la que se exigía dicha información para ejercer control de territorios y presiones electorales. Recordemos que, aunque no se puede asegurar que este listado sea para eso, sí existe una coyuntura similar ante las próximas elecciones presidenciales. Aunque esa intención de controlar el territorio, hace varios años se ha implementado situaciones similares.

Líderes comunales indican que esta situación los pone en riesgo, ya que en muchas zonas rurales del Norte de Antioquia delinquen los dos grupos, Clan del Golfo y Disidencias, lo que los deja en medio de la guerra que sostienen entre ellos, ya que, si entregan los listados exigidos, son estigmatizados por la guerrilla como presuntos colaboradores. Con lo que enfatizan en que “ser social es un riesgo que les puede causar la muerte”, recalcan.

Solicitud de los líderes

Ante esta problemática actual, pero recurrente, los líderes y lideresas comunitarios solicitan al gobierno nacional, la fuerza pública y las autoridades civiles locales y departamentales garantizar la seguridad ya que son los más expuestos ante el conflicto, además de reforzar las acciones que permitan el trabajo de las poblaciones, y más en esta época de cosecha cafetera.

Otra denuncia

Las personas que utilizan la vía Medellín- Ituango, específicamente entre los municipios de San Andrés de Cuerquia y el Valle de Toledo en el norte del departamento denuncian que una valla instalada por el frente 36 de las disidencias al lado de la vía en el sector Los Naranjos continúa en ese lugar hace más de dos semanas. Dicen que es la vía principal y no entienden como las autoridades no la han desmontado. Recordemos que es el mismo lugar donde el mismo grupo ilegal ha dejado artefactos explosivos con los que han atentado con el ejército, uno murió en el ligar el pasado mes de septiembre.