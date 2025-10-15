Caen seis presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ en Barranquilla y notifican a cuatro en cárceles

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), adelantó una operación contra el Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Costeños”, ejecutando siete diligencias de allanamiento y registro en los barrios Los Ángeles, La Paz, Pinar del Río y Villa San Pedro.

Entre los resultados destacan cinco capturas por orden judicial por homicidio, una captura en flagrancia por porte de drogas y cuatro notificaciones a internos ya privados de la libertad.

Alias y antecedentes de los capturados

Entre los detenidos figura alias “Leida”, compañera sentimental de alias “Carlos Muleta”, señalado cabecilla de la estructura. También fueron notificados alias “Angie” y alias “Jean Pierre”, presuntos sicarios vinculados a homicidios por control de rentas criminales derivadas del narcotráfico.

Los capturados registran 87 anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de drogas, hurto y violencia intrafamiliar.

Capturados y notificados:

Angie Valentina Ruiz (Angie)

Lewis Arley Garcés Castro (Lewis)

Orlando Ignacio Ruiz (Orlando)

Leida Castillo Caspineto (Leida)

Mateo de Jesús Morales (Mateito)

Jampier Santiago Suárez (Jampier)

John Orlando Ruiz (Jhon)

Dayana del Carmen García Camargo (Dayana)

Andrés Felipe Cuello Castro

Incautaciones y esclarecimiento de homicidios

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 27 gramos de tusi, 13 gramos de marihuana, 29 pastillas de éxtasis, cinco panfletos extorsivos alusivos al “BRC – Bloque Resistencia Caribe” y cuatro celulares.

Según el reporte, esta estructura criminal estaba dedicada al cobro de extorsiones, tráfico de drogas y homicidios selectivos en el suroccidente de Barranquilla. Además, la Policía logró esclarecer cinco homicidios registrados en los barrios La Paz y Los Olivos.

Afectación al poder financiero de la banda

Las autoridades señalaron que con esta operación se debilita el componente económico del grupo, que generaba cerca de 250 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, homicidios por encargo y venta de estupefacientes.

Llamado a la comunidad

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a los barranquilleros a denunciar de manera confidencial cualquier actividad delictiva a la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o comunicándose con la línea de emergencias 123.