Deportivo Cali ya piensa en el 2026: esto dijo el presidente sobre la plantilla que buscan conformar

Deportivo Cali sigue en el proceso de la acogida de los nuevos inversionistas y el cambio a sociedad anónima. Mientras tanto, el equipo lucha por ingresar a cuadrangulares de la mano del técnico Alberto Gamero, con quien ha tenido una mejora, pero continúa siendo irregular.

En diálogo con El VBar Caracol, el presidente, Humberto Arias, se refirió a cómo avanza el proceso de la llegada de los nuevos inversionistas. Del mismo modo, habló del proyecto que lidera Alberto Gamero y lo que pretenden de cara al 2026 en cuanto a la conformación de la nómina.

“El día de ayer logramos la mitad más uno del acuerdo con los acreedores, eso nos hace cumplir el hito dos para otro desembolso. Ya después sigue el promotor y ya esperar el tema de la conversión a sociedad anónima, que eso depende de los entes del estado”, inició diciendo sobre la inversión.

Sobre lo que resta para que quede consolidando ese proceso, añadió: “Lo que pasa es que hay unas condiciones que se deben cumplir y ya las hemos ido cumpliendo, esta semana cumplimos con otro hito y yo creo que con la ayuda de Dios poco a poco nos vamos poniendo al día. No ha sido fácil, pero se han ido logrando las cosas”.

Otras declaraciones de Humberto Arias

La nómina para 2026: “Estamos con la dirección deportiva que está tratando de buscar jugadores para tener una nómina más competitiva, ya estamos tratando de buscar lo del 2026, sin dejar de lado que estamos en un torneo y que el primer objetivo es clasificar a los ocho y luego buscar cosas un poco más importantes como participación internacional y un título”.

Alberto Gamero: “Nosotros tenemos un proyecto con él, le apuntamos a un proyecto serio y yo tengo fe que vamos a clasificar. Ayer perdimos un partido que no debimos haber perdido (contra Nacional)”.

La participación de Benjamín Romero: “Yo con él no he tenido contactos. Es más que todo a la hinchada y a los socios, que les molestó, yo no los conozco a él, acá lo importante es que el que llegue sume. En el momento que decidimos convertirnos en sociedad anónima, lo que queremos es tener una operación asegurada, un equipo competitivo”.

¿Su cargo se mantiene con los nuevos dueños? “Mi posición es hasta que nos convirtamos en sociedad anónima, estoy a cargo de la institución, ellos tienen cuatro puestos en la junta. Los otros socios elegirán el cuerpo miembro y yo no he pensado si debo seguir o no”.

Premio a las jugadoras que están en Libertadores: “Hay un premio que da la Conmebol y un porcentaje importante para ellas. Nos han dado muchas alegrías, son niñas que son luchadoras. El año pasado, solo con 14 jugadoras lograron el título y estamos en una semifinal de la Copa jugando con un equipo que tiene varios partidos invictos y estamos pendientes de ellas”.