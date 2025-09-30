¿Deportivo Cali, al nivel de River Plate? La comparación que hizo el arquero Alejandro Rodríguez

Alejandro Rodríguez es uno de los arqueros de mayor proyección que tiene el fútbol colombiano. El futbolista de 24 años, quien ataja para el Deportivo Cali, ha mostrado las condiciones de un portero de categoría que puede dar el salto al exterior y consolidarse en un equipo importante.

De hecho, ya estuvo en las inferiores de River Plate probándose, pero no llegó al equipo profesional y regresó a Colombia a equipos como Real Cartagena, Orsomarso y ahora se consolidó en el cuadro Azucarero.

Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali

¿Deportivo Cali, al nivel de River Plate?

En diálogo con AS Colombia, Rodríguez comparó el nivel de presión que hay en el equipo argentino y el vallecaucano. Coincidió en que ambos cuentan con una hinchada que alienta a pesar de la adversidad.

“Es muy similar (la presión). River es un equipo mucho más conocido por las cosas que ha alcanzado, pero el Cali en cuanto a hinchada está muy similar. Lo que sientes acá, la gente, el cariño, llenar el estadio Palmaseca; es una hinchada similar, que te banca, te apoya, en cuanto a hinchada es muy similar también”, dijo.

Por su parte, dio detalles de cómo se produjo su llegada a Argentina. “De la directiva del Cali me dicen que si me gustaba Argentina, que River Plate me quería tener y dependía de mí si me quedaba o no. Jugar en Argentina fue un sueño, mirábamos ESPN, los resúmenes de la liga argentina, pero en esa poca nos marcó mucho”, añadió.

Otras declaraciones de Alejandro Rodríguez

Cómo llegó a las inferiores del Cali: “Fue un sueño hecho realidad. Mi familia siempre ha sido muy hincha del Deportivo Cali, entonces desde pequeño siempre estuve ligado, iba al estadio, siempre estaba con la camiseta verde puesta. Había cumplido 15 años y cuando me dan la posibilidad de venirme a probar fue una gran oportunidad, me tocó dejar muchas cosas de lado”.

La hinchada del Cali: “No me canso de decirlo, la hinchada de Deportivo Cali para mí es la número uno. Siempre ha estado en los momentos buenos y no tan buenos. Soy un afortunado de haber nacido en esta época y de que Dios me preparó por mucho tiempo para poder ayudar y cumplir el sueño de jugar en el Cali, de poder salvarlo de muchas situaciones que nadie hincha del Cali quería vivir. Siempre tuve el apoyo, ese cariño de la gente que es algo muy bonito”.

Alberto Gamero: “Con el profe hemos crecido demasiado. Es una persona brillante, muy talentosa, te irradia esa positividad, esas ganas de salir a comerte la cancha, de salir a triunfar. Es una persona que ha ganado mucho, su experiencia y títulos hablan por su trabajo. Siempre el mensaje del profe es pensar en cosas grandes”.

Su sueño de la Selección Colombia: “La Selección Colombia es lo más grande que hay, es mi sueño más grande, es por el cual trabajo todos los días. Siempre tengo la ilusión, siempre doy lo mejor de mí para estar en la Selección”.