¿Habrá luz en tu barrio este lunes festivo? Consulta los sectores afectados en Barranquilla

Nuevas adecuaciones eléctricas se realizarán en diferentes sectores de Barranquilla este lunes festivo, 13 de octubre, relacionadas con la corrección de puntos calientes, que permitan garantizar mejoras en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Es por eso que, durante diferentes horarios del día, habrá interrupción del servicio en los barrios Colombia, Las Delicias y Olaya, teniendo en cuenta que será necesaria la desenergización del circuito Mercedes para salvaguardar la vida de la brigada técnica a cargo de este mantenimiento.

¿A qué hora inicia la suspensión del servicio?

La suspensión del suministro eléctrico en el barrio Colombia se dará entre las 8:00 a.m. y 10:13 a.m., en la carrera 47 con calle 70, y la carrera 43 con calle 70; para luego dar paso a una segunda fase de la intervención que será desde las 3:52 p.m. hasta las 4:53 p.m.; y 4:56 p.m. a 6:00 p.m., incluyendo el sector de la calle 72 con carrera 45.

En el barrio Las Delicias se ejecutará la interrupción temporal del servicio entre las 10:18 a.m. y las 11:20 a.m.; mientras que en Olaya se dará entre las 11:25 a.m. y 12:26 p.m. en la calle 72 con carrera 32; entre 1:33 p.m. y 2:40 p.m. en la calle 76 con carrera 32; y luego de 2:45 p.m. a 3:46 p.m. en el sector antes mencionado.

En otras zonas de Barranquilla se adelantará el cambio de postes, en medio de trabajos que se desarrollarán en el norte de la ciudad, inicialmente de 7:20 a.m. a 7:50 a.m., con suspensión del servicio de energía en el sector de la carrera 52 hasta la carrera 55, entre calles 74 y 76.

Luego, de 7:50 a.m hasta las 5:10 p.m. en el sector que comprende la carrera 53, entre calles 74 y 79. Además, de 5:10 p.m. a 5:40 p.m. en la carrera 52 hasta la carrera 55, entre calles 74 y 76.

Cambio de poste en Puerto Colombia

Por último, en el barrio Las Margaritas de Puerto Colombia también se hará el cambio de un poste de energía, siendo necesaria la interrupción del suministro eléctrico para el sector de la calle 17B con carrera 13D, de 8:10 a.m. a 4:00 p.m.