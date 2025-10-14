¡Atención! Air-e realizará mantenimientos eléctricos este martes en municipios del Atlántico

La empresa Air-e Intervenida anunció que este martes 14 de octubre adelantará trabajos de mantenimiento eléctrico en varios municipios del Atlántico, con el fin de fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio en la región.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Mantenimientos programados

Los primeros trabajos se llevarán a cabo en Juan de Acosta y Tubará, donde se realizará el cambio de transformadores, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En Juan de Acosta, los barrios que estarán sin energía durante la jornada son: Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, La Relojera, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Palenque, Calle Iglesia, Calle Nueva, Las Flores, Calle Grande, Las Delicias, La Esperanza, San Martín, Bellavista, Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla.

Por su parte, en Tubará, la suspensión afectará la zona urbana y rural, incluyendo los corregimientos de Piojó, Agua Viva, El Cerrito, Saco y La Chorrera, así como los sectores de Punta Astillero, Bocatocino y El Vaivén, además de Santa Verónica y las fincas aledañas a la vía El Vaivén–Tubará.

De igual forma, se programaron adecuaciones en Usiacurí, donde no habrá servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en sectores y fincas cercanas a la vía Usiacurí–Palmarito, desde el kilómetro 1 hasta el 6.

LEA TAMBIÉN: Contraflujo en la carrera 51B será permanente a partir de este martes en Barranquilla

Finalmente, en Barranquilla, personal técnico de Air-e adelantará el cambio de un poste en el barrio La Paz, específicamente en la calle 15 con carrera 13, en el mismo horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.