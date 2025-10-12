Los detalles de la captura de Alias Karla y Alex. Autores intelectuales de atentado en La Plata.

Alias Karla y Alex serian los responsables intelectuales de la moto con explosivos en la Plata huila que dejo dos jovenes mertos y masde 30 personas heridas .

Neiva

Desplazamiento forzado, extorsión, terrorismo, porte, fabricación de armas de fuego, uso privativo de uniformes de las fuerzas militares, son algunos de los delitos que preparan las autoridades contra Alias karla, alias Alex y los militantes del bloque central Isaías Pardo, quienes delinquían bajo el mando de alias “Ivan Mordisco” fueron capturados recientemente por las Fuerzas militares.

Sin realizar un solo disparo, la Policía Nacional capturó a los cuatro presuntos integrantes del frente ‘Hernando González Acosta’, implicados en estos graves delitos cometidos en los departamentos del Huila y Cauca.

Alias ‘Karla’, segunda al mando y cabecilla financiera; alias ‘Dany’, coordinador logístico; y alias ‘Yarly’, compañera sentimental de ‘Alex’ e integrante activa de la organización, fueron capturados cuando se movilizaban en una camioneta blindada marca Toyota TLX al momento del operativo.

Alias ‘Alex’ es señalado de ser hombre de confianza de ‘Marlon’, sucesor de ‘Cholinga’, abatido el pasado 10 de junio. De acuerdo con las investigaciones, tendría una trayectoria de más de 10 años en la estructura criminal y, junto con ‘Karla’, sería responsable de múltiples homicidios selectivos, entre ellos la masacre ocurrida en la vereda El Salado, hechos que generaron miedo y zozobra entre la población con el fin de consolidar su control territorial.

Además, alias El Negro, sería el encargado de acciones de reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento forzado de comunidades campesinas, homicidios selectivos contra líderes sociales y personas señaladas como colaboradores de la Fuerza Pública, así mismo, sería el dinamizador de extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y transportadores en varios municipios del Huila.

Alias “Karla”, segunda al mando y cabecilla financiera de mencionada estructura, es señalada como la autora intelectual del atentado donde fueron asesinados los hermanos Trujillo Peña, hecho criminal que dejó 32 ciudadanos más lesionados por la onda explosiva.

En la acción operativa también fue capturado alias “Dany”, presunto coordinador logístico del Bloque Central Isaías Pardo y alias “Yerly”, integrante de mencionada estructura.

Los capturados son señalados como los principales dinamizadores de acciones de extorsión, secuestros y constreñimiento de la población civil para desarrollar asonadas en contra de la Fuerza Pública cuando se desarrollan operaciones militares en la zona.

La captura de estas personas se hizo efectiva en la vía que comunica el municipio de La Argentina con La Plata en el departamento del Huila, cuando se trasladaban en un vehículo blindado.

Un tatuaje visible en la zona del cuello permitió la plena identificación de alias ‘Karla’, quien había sido reportada como segunda al mando de la estructura ‘Hernando González Acosta’ luego de que su compañero sentimental, alias ‘Sebastián’, fuera abatido en una operación en diciembre de 2024.

Las labores de inteligencia confirmaron que desde entonces asumió el rol de cabecilla financiera y articuladora de las actividades logísticas y delictivas del frente.

De manera especial, alias ‘Karla’ es señalada como la presunta autora intelectual del atentado con motobomba en La Plata, en el que fallecieron dos jóvenes hermanos y más de 30 personas resultaron heridas. Las autoridades están sorprendidas con la peligrosidad de la mujer quien tan solo con 18 años, tiene un amplio prontuario delictivo en el que se incluye homicidio, terrorismo porte ilegal de armas de fuego, uso privativo de prendas militares, extorsión y desplazamiento forzado entre otros, los cuales serán presentados por parte de la Fiscalía general de la nación en varios escritos de acusación.

Aunque el delito inicial por el cual alias “Karla”, fue capturada, fue el de “Concierto para delinquir”, la mujer quien en el momento de su captura no tenía cedula, motivo por el cual las autoridades procedieron a trasladarla ante miembros de la registraduría para poderla registrar legalmente y legalizar su captura.

El ministro de la defensa y la cúpula militar llegó hasta el Huila para dar la noticia de manera directa a los familiares de las victimas mortales, la cual fue dada por teleconferencia desde Neiva, ya que el clima presentado en la zona no permitió su presencia en el municipio de la Plata.

“Esta acción operativa permitirá a la familia de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña encontrar sosiego al saber que los presuntos responsables del atentado que segó la vida de sus hijos, primos, hermanos, ya están en manos de la justicia”. Puntualizó el ministro Sanchez.