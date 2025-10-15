Alcaldes del Guaviare viajarán a Bogotá para exigir al Gobierno Nacional garantías de seguridad

Los alcaldes de los municipios San José, El Retorno y Calamar, llegarán mañana a Bogotá para exigirle al Gobierno Nacional, garantías de seguridad en el departamento del Guaviare.

El alcalde de Calamar Farid Camilo Castaño insistió el que el llamado al presidente Gustavo Petro es urgente, pues recientemente varios hechos de violencia se han reportado y él vivió un atentado con drones en su vivienda.

Lea también: Atentados en Calamar, Guaviare: Autoridades señalan a alias “Korea” como presunto responsable

“Casi matan a mi hermano, mataron a mi mascota y a la señora que nos ayuda en la casa casi la matan, está hospitalizada. Ella tiene cuatro hijos y nada tiene que ver con esta violencia que se vive en Calamar y el departamento”, aseguró Castaño.

El mandatario recordó además que el Gobierno colombiano y su gabinete no pueden olvidarse de los territorios y los campesinos “inocentes de la violencia”.