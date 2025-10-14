Atacan con granadas y drones la estación de Policía y la casa del alcalde en Calamar, Guaviare

Un violento ataque con granadas y drones se registró en la noche de este lunes en Calamar, Guaviare, contra la estación de Policía, el batallón militar y la residencia del alcalde del municipios Farid Camilo Castaño.

Se sabe hasta el momento, que la empleada de servicios domésticos de la casa del alcalde resultó herida y que las mascotas del funcionario fallecieron en medio del ataque.

Por otro lado, varios drones intentaron atacar el batallón militar del ejército en ese municipio, uno de los drones se alcanzó a activar dejando un soldado herido, aunque fuentes confirman que no es de gravedad, mientras que otro de los drones alcanzó a ser derribado por el Ejército.

Ya se desplegó una operación militar para dar con los responsables de los ataques aunque se cree que fue el frente Armando Rios de las disidencias de alias Iván Mordisco.